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Vinicius Junior không có ý định rời Real Madrid hè này
Bất chấp những tin đồn liên quan đến việc Real Madrid đang để mắt tới các mục tiêu tiềm năng như Michael Olise hay Julian Alvarez, tuyển thủ Brazil vẫn quyết định ở lại để tiếp tục cống hiến cho "Los Blancos" trong mùa giải tới.
Các cuộc thương thảo hợp đồng kéo dài giữa CLB và đại diện của anh vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng. Trở ngại lớn nhất hiện nay được cho là yêu cầu về mức lương vượt quá cơ cấu tài chính mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến.
Giao kèo hiện tại giữa anh và với đội chủ sân Bernabeu sẽ chính thức đáo hạn vào mùa hè năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Brazil có thể rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu Real Madrid không thể thuyết phục anh ký vào bản giao kèo mới.
Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.