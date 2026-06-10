Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

World Cup 2026 có thể quyết định tương lai Vinicius

  • Thứ tư, 10/6/2026 18:06 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Theo Diario AS, Vinicius Junior không có ý định rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và sẽ ở lại câu lạc bộ mùa giải tới.

Vinicius Junior không có ý định rời Real Madrid hè này

Bất chấp những tin đồn liên quan đến việc Real Madrid đang để mắt tới các mục tiêu tiềm năng như Michael Olise hay Julian Alvarez, tuyển thủ Brazil vẫn quyết định ở lại để tiếp tục cống hiến cho "Los Blancos" trong mùa giải tới.

Các cuộc thương thảo hợp đồng kéo dài giữa CLB và đại diện của anh vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng. Trở ngại lớn nhất hiện nay được cho là yêu cầu về mức lương vượt quá cơ cấu tài chính mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến.

Sau khi tái đắc cử chức chủ tịch, Florentino Perez khẳng định coi Vinicius là nhân tố không thể thay thế trong dự án dài hạn của Real Madrid. Theo kế hoạch, "Los Blancos" sẽ nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sau khi World Cup 2026 kết thúc để dứt điểm tương lai của anh.

Về phía Vinicius, anh thường xuyên khẳng định nguyện vọng được tiếp tục sự nghiệp tại Bernabeu. Tuy nhiên, khả năng câu lạc bộ đáp ứng đòi hỏi tài chính của ngôi sao này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Một màn trình diễn bùng nổ tại kỳ World Cup sắp tới sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp tiền đạo này chiếm ưu thế trên bàn đàm phán hợp đồng.

Giao kèo hiện tại giữa anh và với đội chủ sân Bernabeu sẽ chính thức đáo hạn vào mùa hè năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Brazil có thể rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu Real Madrid không thể thuyết phục anh ký vào bản giao kèo mới.

Hành động đẹp của Vinicius sau thất bại tại El Clasico Sáng 11/5, Real Madrid thua Barcelona 0-2 chính thức nhìn đối thủ lên ngôi vô địch tại La Liga 2025/26. Sau trận đấu, ngôi sao người Brazil đã chúc mừng các cầu thủ đội bạn.

Real nguy cơ mất trắng Vinicius

Tương lai của Vinicius tại Real Madrid bất ngờ rơi vào trạng thái lửng lơ, khi World Cup 2026 có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện đàm phán hợp đồng.

06:44 3/6/2026

Endrick vượt qua Neymar, Vinicius

Endrick đang tạo ra sức hút khổng lồ trước World Cup 2026 khi vượt qua cả Neymar và Vinicius Jr. về lượng tìm kiếm trên nền tảng thống kê Flashscore.

05:00 27/5/2026

Neymar nhường áo số 10 cho Vinicius ở World Cup 2026?

Thông tin HLV Carlo Ancelotti muốn trao áo số 10 của tuyển Brazil cho Vinicius Junior thay vì Neymar đang gây chú ý lớn trước thềm World Cup 2026.

07:27 24/5/2026

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Huy Trưởng

vinicius junior real madrid chuyển nhượng vinicius junior real madrid chuyển nhượng

    Đọc tiếp

    Dau cham het cho Rashford o Barcelona hinh anh

    Dấu chấm hết cho Rashford ở Barcelona

    1 giờ trước 18:03 10/6/2026

    0

    Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford trị giá 30 triệu euro, đồng thời trả tiền đạo người Anh về Manchester United.

    150 trieu euro cho Julian Alvarez la qua vo ly hinh anh

    150 triệu euro cho Julian Alvarez là quá vô lý

    1 giờ trước 18:00 10/6/2026

    0

    Đề nghị 150 triệu euro dành cho Julian Alvarez khiến Madrid dậy sóng, bởi câu hỏi đặt ra không phải anh giỏi đến đâu, mà liệu có xứng với vị thế Galactico của Real Madrid hay không

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý