World Cup 2026 có thể quyết định tương lai Vinicius

Theo Diario AS, Vinicius Junior không có ý định rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và sẽ ở lại câu lạc bộ mùa giải tới.

Vinicius Junior không có ý định rời Real Madrid hè này

Bất chấp những tin đồn liên quan đến việc Real Madrid đang để mắt tới các mục tiêu tiềm năng như Michael Olise hay Julian Alvarez, tuyển thủ Brazil vẫn quyết định ở lại để tiếp tục cống hiến cho "Los Blancos" trong mùa giải tới.

Các cuộc thương thảo hợp đồng kéo dài giữa CLB và đại diện của anh vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng. Trở ngại lớn nhất hiện nay được cho là yêu cầu về mức lương vượt quá cơ cấu tài chính mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến.

Sau khi tái đắc cử chức chủ tịch, Florentino Perez khẳng định coi Vinicius là nhân tố không thể thay thế trong dự án dài hạn của Real Madrid. Theo kế hoạch, "Los Blancos" sẽ nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sau khi World Cup 2026 kết thúc để dứt điểm tương lai của anh.

Về phía Vinicius, anh thường xuyên khẳng định nguyện vọng được tiếp tục sự nghiệp tại Bernabeu. Tuy nhiên, khả năng câu lạc bộ đáp ứng đòi hỏi tài chính của ngôi sao này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Một màn trình diễn bùng nổ tại kỳ World Cup sắp tới sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp tiền đạo này chiếm ưu thế trên bàn đàm phán hợp đồng.

Giao kèo hiện tại giữa anh và với đội chủ sân Bernabeu sẽ chính thức đáo hạn vào mùa hè năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Brazil có thể rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu Real Madrid không thể thuyết phục anh ký vào bản giao kèo mới.

Hành động đẹp của Vinicius sau thất bại tại El Clasico Sáng 11/5, Real Madrid thua Barcelona 0-2 chính thức nhìn đối thủ lên ngôi vô địch tại La Liga 2025/26. Sau trận đấu, ngôi sao người Brazil đã chúc mừng các cầu thủ đội bạn.