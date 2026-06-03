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Thể thao

Real nguy cơ mất trắng Vinicius

  • Thứ tư, 3/6/2026 06:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tương lai của Vinicius tại Real Madrid bất ngờ rơi vào trạng thái lửng lơ, khi World Cup 2026 có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện đàm phán hợp đồng.

Tương lai Vinicius khó đoán.

Đã gần một năm kể từ khi Real Madrid và Vinicius tạm dừng thương thảo hợp đồng mới. Thời điểm đó, đôi bên được cho là tiến rất gần đến thỏa thuận trước khi quyết định gác lại mọi cuộc trao đổi để tập trung cho các mục tiêu chuyên môn. Tuy nhiên đến nay, quá trình gia hạn vẫn chưa có thêm bước tiến đáng kể.

Chủ tịch Florentino Perez cũng thừa nhận chưa thể khẳng định điều gì về tương lai của Vinicius, dù ông nhiều lần nhấn mạnh mong muốn giữ chân một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

Tình hình hiện tại khiến World Cup 2026 trở thành yếu tố quan trọng. Nếu tỏa sáng cùng tuyển Brazil, Vinicius có quyền yêu cầu một bản hợp đồng hấp dẫn hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các ông lớn châu Âu. Ngược lại, nếu giải đấu không diễn ra như mong đợi, Real Madrid sẽ nắm ưu thế trên bàn đàm phán.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, nút thắt lớn nhất nằm ở vấn đề đãi ngộ. Vinicius muốn được đối xử tương xứng với vị thế ngôi sao hàng đầu đội bóng, đặc biệt sau khi Kylian Mbappe cập bến Bernabeu với mức thu nhập được đánh giá cao hơn đáng kể nhờ khoản phí lót tay khổng lồ.

Khi đàm phán đổ vỡ vào năm ngoái, Vinicius từng yêu cầu mức lương gần 30 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi nhiều lần hạ thấp đòi hỏi tài chính và được cho là tiến rất gần tiếng nói chung với Real Madrid trước khi mọi thứ bị tạm hoãn.

Dù vậy, thời gian đang dần đứng về phía Vinicius. Chỉ còn vài tháng nữa, anh sẽ đủ điều kiện tự do đàm phán với các đội bóng khác. Nếu tiếp tục chậm trễ trong việc gia hạn, Real Madrid có thể phải trả giá bằng việc mất trắng Vinicius.

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Minh Nghi

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