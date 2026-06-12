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Thể thao World Cup 2026

Ngày thi đấu 'thảm họa' của Son Heung-min

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:59 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Ở trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech thuộc bảng A VCK World Cup 2026 sáng 12/6, Son Heung-min gây thất vọng khi liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

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Son Heung-min vẫn là niềm hy vọng số một của tuyển Hàn Quốc ở cuộc chạm trán CH Czech. Anh ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay.
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Son chơi đầy nỗ lực sau tiếng còi khai cuộc. Anh liên tục áp sát các cầu thủ CH Czech. Phút 12, cú sút cận thành của ngôi sao mang áo số 7 bị Robin Hranac lăn xả cản phá, báo hiệu một ngày thi đấu đầy khó khăn dành cho cầu thủ này.
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Phút 37, Son đi bóng đầy nỗ lực rồi tung ra cú sút ở cự ly gần, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khiến cựu cầu thủ Tottenham Hotspur chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối.
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Ở những phút bù giờ hiệp một, sau pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Jae-sung, Son ở tư thế đối mặt với thủ môn, tuy nhiên, anh lại không may bị trượt trụ khi dứt điểm, giúp Kovar kịp thời cứu thua.
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Ngay đầu hiệp hai, Son tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Trong tư thế đối mặt, anh không thể đánh bại thủ thành Kovak bởi cú sút là quá hiền.
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Việc phung phí cơ hội khiến Hàn Quốc phải trả giá đắt. Phút 60, từ tình huống dàn xếp ném biên bên cánh phải, Ladislav Krejci băng vào đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho CH Czech.
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Phút 67, sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng Hàn Quốc cũng có bàn gỡ hòa do công của Hwang In-beom. Ngay sau tình huống này, Son cũng bị rút ra nghỉ.
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Son chính thức rời sân ở phút 69 để nhường chỗ cho Hyun-Gyu Oh. Mặc dù tạo ra chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) 0.65, anh vẫn rời sân mà không ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, tuyển Hàn Quốc vẫn xuất sắc có chiến thắng chung cuộc 2-1.
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Huy Trưởng

Ảnh: Reuters.

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