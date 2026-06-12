Ngày thi đấu 'thảm họa' của Son Heung-min

Son Heung-min vẫn là niềm hy vọng số một của tuyển Hàn Quốc ở cuộc chạm trán CH Czech. Anh ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay.

Son chơi đầy nỗ lực sau tiếng còi khai cuộc. Anh liên tục áp sát các cầu thủ CH Czech. Phút 12, cú sút cận thành của ngôi sao mang áo số 7 bị Robin Hranac lăn xả cản phá, báo hiệu một ngày thi đấu đầy khó khăn dành cho cầu thủ này.

Phút 37, Son đi bóng đầy nỗ lực rồi tung ra cú sút ở cự ly gần, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khiến cựu cầu thủ Tottenham Hotspur chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối.

Ở những phút bù giờ hiệp một, sau pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Jae-sung, Son ở tư thế đối mặt với thủ môn, tuy nhiên, anh lại không may bị trượt trụ khi dứt điểm, giúp Kovar kịp thời cứu thua.

Việc phung phí cơ hội khiến Hàn Quốc phải trả giá đắt. Phút 60, từ tình huống dàn xếp ném biên bên cánh phải, Ladislav Krejci băng vào đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho CH Czech.

Phút 67, sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng Hàn Quốc cũng có bàn gỡ hòa do công của Hwang In-beom. Ngay sau tình huống này, Son cũng bị rút ra nghỉ.

Son chính thức rời sân ở phút 69 để nhường chỗ cho Hyun-Gyu Oh. Mặc dù tạo ra chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) 0.65, anh vẫn rời sân mà không ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, tuyển Hàn Quốc vẫn xuất sắc có chiến thắng chung cuộc 2-1.

Lọt vào ống kính ở World Cup 2002, Sim Mina (sinh năm 1972) thành hiện tượng toàn cầu. Cô đã kết hôn với chồng kém 17 tuổi, hiện là nhà sáng tạo nội dung tại Hàn Quốc.

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