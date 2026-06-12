Tuyển thủ nhập tịch Hàn Quốc trước ngưỡng cửa lịch sử

Trong danh sách cầu thủ của HLV Hong Myung-bo, cái tên Jens Castrop đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Castrop gây chú ý.

Castrop là một trong 26 tuyển thủ Hàn Quốc tham dự World Cup 2026. Nếu được ra sân, cầu thủ 22 tuổi này sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Hàn Quốc thi đấu tại một kỳ World Cup.

Có bố là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc, Castrop sinh năm 2003 tại Dusseldorf. Anh từng khoác áo tất cả đội tuyển trẻ Đức từ U16 đến U21. Tiền vệ này gia nhập Monchengladbach vào mùa hè năm 2025 và nhanh chóng ghi dấu ấn khi giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất tháng 9" của CLB.

Trường hợp của Castrop từng gây nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc. Dù được đào tạo, thi đấu và phát triển sự nghiệp tại châu Âu, tiền vệ này vẫn bị HLV Hong Myung-bo ngó lơ trong một số đợt tập trung đội tuyển.

Castrop ở trận giao hữu gần đây với El Salvador. Ảnh: Reuters.

Dù Monchengladbach trải qua mùa giải không thành công, Castrop vẫn để lại dấu ấn với 26 lần ra sân tại Bundesliga. Phong độ ổn định cùng khả năng hoạt động năng nổ ở tuyến giữa giúp anh thuyết phục HLV Hong trao cơ hội tham dự World Cup 2026.

Sau nhiều nỗ lực hoàn tất thủ tục nhập tịch, giấc mơ khoác áo tuyển Hàn Quốc của Castrop cũng trở thành hiện thực. Trước đó, tiền vệ này phải trải qua quá trình xin giấy phép và chuyển đổi quốc tịch đầy gian nan. Khi quyết định từ bỏ cơ hội thi đấu cho đội tuyển Đức, anh từng bị một bộ phận truyền thông nước này gọi là "kẻ phản bội".

Việc góp mặt tại World Cup 2026 mở ra cơ hội để Castrop sát cánh cùng những ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở sự đa năng, khi anh có thể trở thành giải pháp hữu ích cho HLV Hong ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ phải.

Những hình ảnh đầu tiên của tuyển Hàn Quốc tại World Cup Hình ảnh tuyển Hàn Quốc có mặt tại đại bản doanh hôm 6/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.