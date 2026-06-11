Người ghi bàn mở màn World Cup 2010 giờ ra sao?

Từ cú sút làm rung chuyển World Cup 2010 đến đề cử Puskas danh giá, Siphiwe Tshabalala vẫn được nhớ đến như một biểu tượng của bóng đá Nam Phi.

Siphiwe Tshabalala ghi bàn cho tuyển Nam Phi tại World Cup 2010.

World Cup 2010 mở màn bằng một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu. Phút 55 trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico, Siphiwe Tshabalala nhận bóng bên cánh trái trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành đối phương.

Khoảnh khắc ấy khiến cả sân Soccer City vỡ òa. Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của World Cup 2010 mà còn trở thành biểu tượng của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên đất châu Phi.

Khi ấy, Tshabalala mới 26 tuổi và gần như vô danh với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, chỉ với một cú dứt điểm, tiền vệ người Nam Phi đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá.

Pha lập công vào lưới Mexico sau đó được đề cử FIFA Puskás Award 2009/10, giải thưởng dành cho bàn thắng đẹp nhất năm. Dù không thể vượt qua Hamit Altintop trong cuộc bình chọn cuối cùng, Tshabalala vẫn sở hữu một trong những bàn thắng được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tshabalala ra mắt năm 2006 và có hơn 90 lần khoác áo Nam Phi. Anh ghi 12 bàn thắng, tham dự Confederations Cup 2009 và là nhân tố quan trọng của đội chủ nhà tại World Cup 2010.

Sự nghiệp cấp CLB của Tshabalala gắn liền với bóng đá Nam Phi. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Kaizer Chiefs trước khi khoác áo Alexandra United, Free State Stars, Erzurumspor của Thổ Nhĩ Kỳ rồi trở lại Kaizer Chiefs.

Điểm dừng chân cuối cùng của anh là AmaZulu. Tuy nhiên, CLB này chấm dứt hợp đồng với Tshabalala vào tháng 8/2021. Kể từ đó, cựu tuyển thủ Nam Phi không thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác.

Hiện ở tuổi 38, Tshabalala chưa chính thức tuyên bố giải nghệ. Dù đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp nhiều năm, tên tuổi của anh vẫn gắn liền với cú sút làm bùng nổ World Cup 2010.

Khi Nam Phi chuẩn bị góp mặt tại World Cup 2026, người hâm mộ nước này lại nhớ về khoảnh khắc lịch sử cách đây 16 năm. Đó là thời điểm Tshabalala từ một cầu thủ ít tên tuổi trở thành gương mặt được cả thế giới biết đến chỉ sau một pha dứt điểm.