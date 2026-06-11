Morocco mất ngôi sao chủ lực trước ngày đấu Brazil

Abde Ezzalzouli và Nayef Aguerd đồng loạt lỡ World Cup 2026 vì chấn thương, giáng đòn mạnh vào tham vọng của tuyển Morocco.

Tuyển Morocco nhận tin dữ ngay trước thềm World Cup 2026.

Tuyển Morocco nhận tin dữ ngay trước thềm World Cup 2026 khi Abde Ezzalzouli chính thức bị loại khỏi danh sách tham dự giải đấu vì chấn thương đầu gối.

Cầu thủ thuộc biên chế Real Betis gặp vấn đề trong trận giao hữu với Na Uy. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Abde bị bong gân độ hai dây chằng bên trong đầu gối và cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục.

Chấn thương khiến cầu thủ 24 tuổi không kịp bình phục cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây được xem là tổn thất đáng kể với Morocco khi Abde là một trong những quân bài quan trọng trong kế hoạch của HLV Mohamed Ouahbi.

Trước khi dính chấn thương, Abde được kỳ vọng đá chính ở hành lang trái. Tốc độ, khả năng đột phá và kinh nghiệm thi đấu tại La Liga giúp anh trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của đại diện Bắc Phi.

Không chỉ mất Abde, Morocco còn phải nói lời chia tay trung vệ Nayef Aguerd. Cầu thủ đang khoác áo Marseille cũng không thể dự World Cup vì chấn thương gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Aguerd là trụ cột nơi hàng phòng ngự Morocco trong nhiều năm qua. Sự vắng mặt của anh khiến ban huấn luyện đối mặt với bài toán nhân sự không dễ giải quyết trước khi giải đấu khởi tranh.

Để thay thế hai cái tên kể trên, Morocco triệu tập Amine Sbaï của Angers và Marwane Saadane, cầu thủ đang thi đấu cho Al Fateh tại Saudi Arabia.

Việc mất cùng lúc một cầu thủ tấn công chủ lực và một trung vệ giàu kinh nghiệm khiến sức mạnh của Morocco bị ảnh hưởng đáng kể. Đại diện châu Phi sẽ bước vào World Cup 2026 với thử thách cực lớn khi chạm trán Brazil ở trận ra quân.