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Thể thao

Bồ Đào Nha đối mặt nghịch lý mang tên Ronaldo

  • Thứ năm, 11/6/2026 16:06 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Huyền thoại John Barnes cho rằng sự phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo có thể khiến Bồ Đào Nha không phát huy hết tiềm năng của dàn sao đang ở độ chín tại World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo gây thất vọng ở trận đấu với Nigeria

Trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, huyền thoại Liverpool đưa ra nhận định gây tranh cãi khi cho rằng CR7 có thể trở thành rào cản đối với sức mạnh tập thể của Bồ Đào Nha.

"Tôi không nghĩ Ronaldo sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng như trước đây trong suốt 90 phút. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế đó", Barnes nói. Theo ông, vấn đề không nằm ở danh tiếng hay những gì Ronaldo làm được trong sự nghiệp. Điều đáng lo là việc cả đội vẫn xoay quanh một cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ.

"Bồ Đào Nha có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng khi mọi thứ đều hướng về Ronaldo chỉ vì anh ấy là Cristiano Ronaldo, trong khi không còn là Cristiano Ronaldo của ngày trước, bạn sẽ không được thấy phiên bản tốt nhất của Bruno Fernandes hay những cầu thủ khác", Barnes nhận định.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Bồ Đào Nha sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất World Cup 2026. Ngoài Bruno Fernandes, tập thể này còn có hàng loạt ngôi sao đang đạt phong độ cao như Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes hay Goncalo Ramos. Nhiều người trong số đó vừa cùng PSG vô địch Champions League.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, dưới thời Martinez, Ronaldo vẫn là nhân tố không thể thay thế. Anh góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2025 và tiếp tục được trao vai trò trụ cột trên hàng công.

Sau trận giao hữu với Nigeria, Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup bằng cuộc chạm trán CHDC Congo (18/6) tại bảng J, sau đó sẽ là hai trận đấu với Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6).

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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