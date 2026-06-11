Vẻ mặt Ronaldo nói lên tất cả sau sự cố của Mendes

Chỉ còn ít ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Bồ Đào Nha nhận tín hiệu không mong muốn từ Nuno Mendes.

Hậu vệ cánh trái 23 tuổi vào sân từ đầu hiệp hai trong trận giao hữu thắng Nigeria 2-1 rạng sáng 11/6. Tuy nhiên, đến phút 80, anh chủ động ra dấu xin thay người sau khi cảm thấy không ổn về mặt thể chất.

Khoảnh khắc Mendes tập tễnh rời sân lập tức khiến người hâm mộ lo lắng. Trên băng ghế dự bị, Cristiano Ronaldo cũng không giấu được sự căng thẳng. Máy quay truyền hình ghi lại vẻ mặt đầy lo âu của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha khi theo dõi tình hình của người đồng đội.

Ronaldo lo lắng khi thấy Mendes dính chấn thương.

Nuno Mendes hiện là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của HLV Roberto Martinez. Tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công cùng sự chắc chắn trong phòng ngự giúp anh trở thành lựa chọn gần như không thể thay thế ở hành lang trái.

Trong mùa giải vừa qua, Mendes duy trì phong độ ấn tượng ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Nhiều chuyên gia thậm chí đánh giá anh là một trong những hậu vệ trái xuất sắc thế giới hiện nay.

Chính vì vậy, bất kỳ vấn đề thể lực nào xuất hiện vào thời điểm này cũng đủ khiến ban huấn luyện Bồ Đào Nha mất ăn mất ngủ. World Cup 2026 sắp khởi tranh với đội bóng bán đảo Iberia, trong khi chiều sâu nhân sự ở vị trí hậu vệ trái không thực sự dồi dào.

Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha vẫn chưa công bố kết quả kiểm tra y tế của Mendes. Người hâm mộ đang chờ đợi những thông tin tích cực, bởi sự hiện diện của cầu thủ sinh năm 2002 có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội cạnh tranh của Bồ Đào Nha tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Với Ronaldo, đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Bởi vậy, bất kỳ tổn thất nhân sự nào ngay trước giờ G đều là điều anh không muốn chứng kiến.