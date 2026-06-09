Ronaldo mất hút trong cuộc đua với Messi, Mbappe

Số bàn thắng tại World Cup của Lionel Messi và Kylian Mbappe đang tiến sát những cột mốc lịch sử, trong khi Cristiano Ronaldo gần như đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua này.

Ronaldo, Mbappe và Messi đều là những tay săn bàn hàng đầu ở đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi và Kylian Mbappe tiếp tục là hai cái tên thu hút sự chú ý trước thềm World Cup 2026 khi cùng hướng tới một trong những kỷ lục danh giá nhất lịch sử bóng đá: trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất các kỳ World Cup.

Hiện tại, kỷ lục vẫn thuộc về Miroslav Klose với 16 bàn thắng sau 24 trận trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2014. Cựu tiền đạo tuyển Đức vượt qua Ronaldo "béo", người đứng thứ hai với 15 bàn sau 19 trận đấu.

Messi đang xếp thứ tư trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Đội trưởng tuyển Argentina có 13 bàn thắng sau 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Riêng tại Qatar 2022, anh ghi tới 7 bàn và đóng vai trò quyết định trong hành trình giúp Argentina vô địch thế giới lần thứ ba.

Đáng chú ý hơn cả là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp đã sở hữu 12 bàn thắng chỉ sau hai kỳ World Cup 2018 và 2022. Ở tuổi 27, Mbappe được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để phá sâu kỷ lục của Klose trong tương lai.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo gần như đã mất hút trong cuộc đua này. Dù là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế cấp đội tuyển, siêu sao người Bồ Đào Nha mới có 8 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup.

Messi hiện có 13 bàn và tràn trề cơ hội nâng cao thành tích.

Thành tích này khiến Ronaldo kém Messi 5 bàn, kém Mbappe 4 bàn và còn cách rất xa cột mốc 16 bàn của Klose. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để Ronaldo cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên ở tuổi 41, khả năng cạnh tranh với Messi hay đặc biệt là Mbappe là không dễ dàng. Trong khi Ronaldo bước vào những năm cuối cùng của sự nghiệp quốc tế, Messi và Mbappe vẫn đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình.

Messi hướng tới việc bảo vệ ngôi vương cùng Argentina, còn Mbappe lại mang theo tham vọng chinh phục những kỷ lục tưởng như bất khả xâm phạm của bóng đá thế giới.

Cuộc đua ghi bàn tại World Cup vì thế hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm nay tại Bắc Mỹ.

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