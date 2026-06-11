Sếp VFF dự khán trận khai mạc World Cup

Lãnh đạo VFF sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh FIFA và dự khán khai mạc World Cup 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, phục vụ chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo VFF sẽ dự khán khai mạc World Cup 2026

Từ ngày 10/6 đến 17/6/2026, đoàn đại biểu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú sẽ thực hiện chuỗi hoạt động ngoại giao và chuyên môn tại Mexico và Mỹ. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh bóng đá thế giới bước vào kỷ nguyên mới với kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự.

Tại Mexico City, đoàn sẽ dự lễ đón tiếp chính thức và dự khán lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 vào rạng sáng 12/6. Sau đó, phái đoàn tiếp tục di chuyển tới Miami (Hoa Kỳ) để tham gia Hội nghị thượng đỉnh FIFA, sự kiện quan trọng nhất để định hình chiến lược bóng đá toàn cầu trong nhiệm kỳ mới.

Chương trình nghị sự tại Miami tập trung vào các phiên thảo luận chuyên sâu về đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Các nội dung trọng tâm bao gồm việc triển khai các dự án chiến lược như FIFA Forward, FIFA Arena và chương trình hỗ trợ thiết bị "Boots for All". Đặc biệt, lãnh đạo VFF sẽ cùng các đại biểu quốc tế nghiên cứu mô hình quản lý thể thao của Hoa Kỳ để tìm kiếm giải pháp vận hành phù hợp với xu thế hiện đại.

Bên cạnh các phiên họp kín, đoàn sẽ tham gia khảo sát thực tế tại Bảo tàng FIFA, Trung tâm điều hành giải đấu và sân vận động Inter Miami. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam học hỏi quy trình tổ chức các sự kiện quy mô toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo VFF sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo FIFA và các liên đoàn thành viên. Mục tiêu cốt yếu là tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi chuyên môn, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược hội nhập và phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.