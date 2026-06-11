Thái Lan chốt bản quyền phát sóng World Cup 2026

Tập đoàn Jasmine International (JAS) xác nhận đã sở hữu bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 tại Thái Lan.

Tập đoàn Jasmine International (JAS) xác nhận đã sở hữu bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 tại Thái Lan.

Theo thông báo từ đơn vị này, toàn bộ 104 trận đấu của giải sẽ được truyền hình trực tiếp. Người dùng nền tảng MONOMAX có thể theo dõi các trận đấu trong gói thuê bao hiện có mà không phải trả thêm chi phí.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa tin JAS tiến hành đàm phán với FIFA nhằm đưa World Cup 2026 đến với khán giả trong nước. Sau khi thỏa thuận được hoàn tất, người hâm mộ Thái Lan chính thức có địa chỉ theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngoài nền tảng trực tuyến, JAS cũng dự kiến chia sẻ một phần quyền phát sóng cho các đài truyền hình quảng bá. Theo các nguồn tin địa phương, khoảng 50% số trận đấu có thể được phát sóng miễn phí, trong đó có trận khai mạc và trận chung kết.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự.

Việc tăng số đội từ 32 lên 48 khiến số trận đấu của giải tăng lên 104, nhiều hơn 40 trận so với World Cup 2022 tại Qatar. Thể thức mới cũng giúp nhiều đội tuyển có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Thông tin chi tiết về lịch phát sóng, các nền tảng truyền hình và kế hoạch phân phối bản quyền dự kiến sẽ được JAS công bố trong thời gian tới.