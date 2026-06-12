Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) gây chú ý khi quyết định công bố mức tiền thưởng nếu đội tuyển nước nhà tiến sâu tại World Cup 2026.

Tuyển Hàn Quốc treo thưởng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Hàn Quốc, mỗi tuyển thủ có thể nhận khoản tiền thưởng khoảng 335.000 USD nếu đội lọt vào tứ kết World Cup 2026. Hàn Quốc cũng là quốc gia hiếm hoi ở châu Á công bố con số cụ thể trước khi giải đấu khởi tranh.

Tuy nhiên, động thái công bố tiền thưởng này lại vấp phải làn sóng bàn tán tại Hàn Quốc. Trước đó, HLV trưởng Hong Myung-bo hứng chịu nhiều chỉ trích vì lối chơi bị đánh giá là quá thận trọng và thiếu sáng tạo.

Không khí chuẩn bị cho World Cup 2026 của Hàn Quốc cũng kém sôi động hơn những kỳ trước. Đội tuyển không được tổ chức lễ xuất quân chính thức trước khi lên đường sang Mexico. Thậm chí, bộ phận CĐV còn tranh luận về việc liệu tiền đạo số một Son Heung-min có nên tiếp tục đá chính và giữ băng đội trưởng hay không.

Son đang chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp với quyết tâm tạo nên một hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển Hàn Quốc. Trước những hoài nghi về năng lực, anh vẫn giữ thái độ lạc quan. Tiền đạo này khẳng định mình luôn muốn thi đấu với nụ cười trên môi và mang tinh thần tích cực đến đồng đội cũng như người hâm mộ quê nhà.

Nếu Hàn Quốc tiến sâu tại giải đấu, Son sẽ đón sinh nhật tuổi 34 ngay trước vòng tứ kết. Ngôi sao hiện khoác áo Los Angeles FC thừa nhận World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Những hình ảnh đầu tiên của tuyển Hàn Quốc tại World Cup Hình ảnh tuyển Hàn Quốc có mặt tại đại bản doanh hôm 6/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.