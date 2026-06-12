Con số gây sốc về tuyển Pháp

Tuyển Pháp đối diện nỗi lo về mặt thể lực khi góp mặt tại World Cup 2026.

Nhiều cầu thủ Pháp có nguy cơ bị quá tải. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, Pháp là đội tuyển sở hữu dàn cầu thủ "cày ải" nhiều nhất trong một năm qua. Tổng cộng, các cầu thủ trong danh sách triệu tập của "Les Bleus" tham gia 1.341 trận đấu ở cấp CLB và đội tuyển trong mùa giải vừa qua, tương đương 98.895 phút thi đấu.

Trung vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace là cầu thủ đá chính nhiều nhất với 58 trận, đồng thời dẫn đầu về số phút thi đấu với 5.009 phút. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi được dự đoán chỉ đóng vai trò dự bị trong đội hình của HLV Didier Deschamps.

Tiền đạo Michael Olise của Bayern Munich là người thi đấu nhiều trận nhất trong đội hình tuyển Pháp với 65 lần ra sân. Dù có tới 12 lần vào sân từ ghế dự bị, ngôi sao từng khoác áo Crystal Palace vẫn tích lũy được 4.942 phút thi đấu trong mùa giải.

Một yếu tố khác khiến thể lực của tuyển Pháp trở thành vấn đề đáng lo ngại là việc có tới 11 cầu thủ từng tham dự FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái. Con số này chỉ kém tuyển Đức (12 người).

Trong nhóm các đội tuyển có tổng thời gian thi đấu cao nhất, Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 1.299 trận và 96.405 phút thi đấu. Tiền vệ Vitinha là cầu thủ hoạt động nhiều nhất của "Brazil châu Âu" khi ra sân 66 trận trong hành trình vào chung kết FIFA Club World Cup và vô địch UEFA Champions League cùng PSG.

Vitinha thi đấu với cường độ liên tục trong một năm qua. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cũng cho thấy nền tảng thể lực đáng nể khi đá chính cả 44 trận cho Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, CR7 vẫn là ngôi sao đáng xem nhất của đội bóng bán đảo Iberia tại World Cup 2026.

Đứng thứ ba trong danh sách là tuyển Anh. Dù tổng số trận của các tuyển thủ Anh lên tới 1.304, nhiều hơn Bồ Đào Nha, số lần đá chính lại thấp hơn. Đội trưởng Harry Kane thi đấu 63 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh, làm dấy lên những lo ngại về khả năng duy trì thể trạng khi sắp bước sang tuổi 33.

Với lịch thi đấu dày đặc kéo dài suốt mùa giải, bài toán thể lực có thể trở thành yếu tố quyết định thành bại của các ứng viên vô địch tại World Cup 2026.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.