Ronaldo 'béo' chọn đội vô địch World Cup 2026

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Ronaldo chọn đội vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters/
Xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup 2026 trên đất Mexico cùng nhiều cựu danh thủ từng vô địch thế giới, Ronaldo chia sẻ quan điểm về các đội tuyển hàng đầu trước khi giải đấu chính thức bước vào giai đoạn tranh tài. Theo cựu tiền đạo từng hai lần vô địch World Cup cùng Brazil, Tây Ban Nha và Pháp đang sở hữu những lợi thế vượt trội so với phần còn lại.
“Tây Ban Nha và Pháp là những đội tuyển tôi đánh giá cao nhất. Họ đang nhỉnh hơn các đối thủ khác, dù vẫn có nhiều đội bóng mạnh mà mọi người cần phải dè chừng”, Ronaldo nhận định.
Tương đồng với quan điểm của Ronaldo, chuyên trang Opta cũng chỉ ra Tây Ban Nha (15,63%) và Pháp (13,34%) là hai đội có tỷ lệ vô địch World Cup 2026 cao nhất hiện tại.
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Ronaldo đánh giá cao Yamal và đồng đội. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng FIFA mới được cập nhật gần đây, Tây Ban Nha và Pháp chỉ lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, trong khi vị trí dẫn đầu thuộc về Argentina sau những kết quả tích cực trong thời gian qua.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Anh, Bồ Đào Nha và Brazil. Đáng chú ý, Morocco tiếp tục tạo nên dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt trong top 7 đội tuyển mạnh nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.
Bảng xếp hạng mới không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh tiếng mà còn đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2026. Theo quy định của FIFA, đây sẽ là một trong những tiêu chí được sử dụng để phân định thứ hạng khi các đội bằng điểm ở vòng bảng, đồng thời hỗ trợ xác định những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.
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