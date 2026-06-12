Áo Puma lại rách tại World Cup 2026

Trong trận đấu với Hàn Quốc sáng 12/6, một cầu thủ CH Czech phải thay áo sau khi chiếc áo đấu của hãng Puma bị rách nghiêm trọng.

Áo của Pavel Sulc bị rách trong trận đầu ở World Cup 2026.

Trên sân Akron, một tình huống hy hữu xảy ra ở phút 26 trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech thuộc bảng A VCK World Cup 2026. Trong pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, Pavel Sulc bị kéo áo từ phía sau. Chiếc áo số 15 của anh lập tức rách toạc một mảng lớn, buộc cầu thủ CH Czech phải thay trang phục ngay sau đó.

Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi bộ trang phục của CH Czech được sản xuất bởi Puma. Hình ảnh chiếc áo rách xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận châm biếm nhắm vào thương hiệu thể thao của Đức.

Thực tế, đây không phải lần đầu Puma gặp tình huống tương tự ở các giải đấu lớn. Tại Euro 2016, nhiều cầu thủ Thụy Sĩ từng phải liên tục thay áo vì trang phục thi đấu bị rách sau các pha va chạm. Ngay cả Manchester City cũng không ít lần rơi vào cảnh tương tự kể từ khi hợp tác với hãng thể thao này.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV không bỏ lỡ cơ hội để đùa vui về chất lượng sản phẩm của Puma. Một tài khoản viết: "Tôi chỉ hy vọng Puma không sản xuất bao cao su". Trong khi đó, người khác bình luận: "Họ làm áo đấu bằng giấy à?".

Ở trận này, đội bóng châu Âu mở tỷ số nhờ công của Ladislav Krejci nhưng không bảo toàn được lợi thế. Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu lần lượt ghi bàn trong hiệp hai, giúp đại diện châu Á lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Ba điểm có được giúp Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ hai bảng đấu, chỉ xếp sau Mexico vì kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 19/6, thầy trò HLV Hong Myung-bo sẽ chạm trán đội chủ nhà Mexico trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.