Mỹ nhân bị nhận xét 'giống hệt AI' cổ vũ tuyển Hàn Quốc

Karina và Winter, hai thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nữ aespa, có mặt ở Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Karina (trái) và Winter trên khán đài cổ vũ đội nhà.

Sự xuất hiện của bộ đôi thần tượng Kpop trên sân Guadalajara nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là Karina, mỹ nhân nhiều năm qua được gắn với biệt danh "AI visual". Theo truyền thông Hàn Quốc, Karina, Winter cùng ca sĩ Kwon Eun-bi tham gia đoàn cổ động viên đặc biệt của tuyển Hàn Quốc trong trận ra quân gặp CH Czech tại bảng A World Cup 2026.

Trong số các ngôi sao xuất hiện tại Mexico, Karina nhận được sự quan tâm lớn nhất nhờ ngoại hình được đánh giá là "không giống người thật". Nữ thần tượng sở hữu gương mặt nhỏ, đôi mắt lớn, sống mũi cao cùng những đường nét sắc sảo hiếm thấy trong làng giải trí Hàn Quốc.

Gần đây, loạt ảnh cũ của Karina trên sân khấu "Welcome To MY World" bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Với mái tóc bạch kim, trang phục trắng cùng phong cách trang điểm lạnh lùng, thành viên aespa khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một nhân vật trí tuệ nhân tạo bước ra từ thế giới ảo.

Biệt danh "AI visual" gắn liền với Karina kể từ những ngày đầu ra mắt. Không ít người cho rằng vẻ đẹp của cô giống một sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ hơn là một con người ngoài đời thực. Tuy nhiên, chính ngoại hình khác biệt ấy cũng khiến nữ ca sĩ trở thành nạn nhân của nhiều vụ giả mạo bằng AI và deepfake trên mạng xã hội.

Trong lúc tuyển Hàn Quốc bước vào hành trình World Cup, sự xuất hiện của Karina tại Mexico trở thành tâm điểm không kém các ngôi sao trên sân cỏ.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.