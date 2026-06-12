Báo Hàn Quốc chỉ trích Son Heung-min

Một số tờ báo Hàn Quốc tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của tiền đạo đội trưởng Son Heung-min trước CH Czech ở vòng bảng World Cup 2026 sáng 12/6.

Son Heung-min bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Tại bảng A, Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1 để giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Dù nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, đội trưởng Son Heung-min lại có ngày thi đấu kém hiệu quả.

Sau khi Son bị thay ra ở phút 69, tờ My Daily bình luận: "Thật khó tin, Son trông như lạc lối. Cậu ấy tung ra 5 cú sút nhưng vẫn tịt ngòi. Kết quả là Son phải bị thay người".

Trong phần nội dung, tờ báo Hàn Quốc cho rằng Son không đạt phong độ cao ở trận mở màn World Cup 2026. Nếu tiền đạo của LAFC chắt chiu cơ hội tốt hơn, tuyển Hàn Quốc thực tế đã có thể mở tỷ số ngay trong hiệp một.

Son tịt ngòi ở trận ra quân. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Best Eleven chỉ ra rằng tiền vệ Hwang In-beom mới là người chiếm lấy ánh hào quang của Son trong trận ra quân tại World Cup 2026. Cầu thủ thuộc biên chế Feyenoord tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, qua đó giúp Hàn Quốc giành trọn 3 điểm.

FotMob chấm Son 7 điểm sau gần 70 phút thi đấu trước CH Czech. Chân sút của LAFC chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn đối phương.

Trước khi trận đấu diễn ra, Son đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc với tư cách cầu thủ thứ hai tham dự bốn kỳ World Cup. Thành tích này giúp anh sánh ngang huyền thoại Hong Myung-bo, người hiện cũng là HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Sau lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc tạm xếp thứ hai tại bảng A, sau chủ nhà Mexico do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.