Hình ảnh chưa từng có ở World Cup

World Cup 2026 mới trải qua những trận đấu đầu tiên nhưng chứng kiến một thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác điều hành trận đấu.

Hình ảnh khác lạ ở World Cup 2026.

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, các trọng tài công khai đếm ngược thời gian thực hiện ném biên nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ. Hình ảnh vốn quen thuộc ở futsal nay lần đầu xuất hiện trên sân bóng đá 11 người tại một kỳ World Cup.

Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ chỉ có tối đa 5 giây để thực hiện một quả ném biên. Trọng tài sẽ dùng tín hiệu bằng tay để đếm ngược công khai. Nếu vượt quá thời gian cho phép, quyền ném biên sẽ được trao cho đội đối phương.

Đây được xem là biện pháp mạnh tay nhằm hạn chế hành vi kéo dài thời gian thi đấu, vốn thường xuyên xuất hiện ở các giải đấu lớn. Trong nhiều năm qua, không ít đội bóng tận dụng các tình huống bóng chết như ném biên, phát bóng hay thay người để làm giảm nhịp độ trận đấu, đặc biệt khi đang có lợi thế về tỷ số.

Sự thay đổi nhanh chóng gây chú ý. Nhiều khán giả đánh giá quy định mới giúp trận đấu diễn ra liên tục hơn, đồng thời tăng tính công bằng giữa các đội bóng. Bên cạnh đó, việc trọng tài đếm ngược công khai cũng giúp cầu thủ và khán giả dễ dàng theo dõi, tránh những tranh cãi không cần thiết.

Ngoài ra, thủ môn chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây, trong đó trọng tài sẽ đếm ngược bằng tay ở 5 giây cuối để cầu thủ dễ nhận biết. Nếu vi phạm, đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt góc.

Bên cạnh đó, cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây. Trường hợp cố tình đi chậm để kéo dài thời gian, cầu thủ vào thay người sẽ phải chờ thêm 60 giây mới được phép vào sân, khiến đội nhà tạm thời thi đấu thiếu người.