Partey bị cấm dự World Cup

|
Thomas Partey không thể tham dự trận đấu đầu tiên của Ghana tại World Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá thế giới xác nhận Partey sẽ không thể cùng đội tuyển Ghana di chuyển từ Boston (Mỹ) sang Toronto (Canada) để tham dự trận đấu với Panama, ngày 18/6. Người phát ngôn của FIFA cho biết: “Đơn xin thị thực của cầu thủ này đã bị chính phủ Canada bác bỏ. FIFA không can thiệp vào quy trình nhập cư và tôn trọng quyết định cuối cùng của quốc gia chủ nhà”.
Giải thích về lựa chọn này, ông Queiroz khẳng định bản thân không có quyền phán xét và muốn để quy trình pháp lý diễn ra tự nhiên cho đến khi sự thật được phơi bày.
Sau trận đấu với Panama, Ghana lần lượt đối đầu Anh vào ngày 24/6 tại Boston và Croatia ngày 28/6 tại Philadelphia. Dù lỡ trận đầu, cựu cầu thủ Arsenal dự kiến vẫn kịp góp mặt trong hai cuộc đối đầu then chốt này của đại diện châu Phi ở bảng L.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.