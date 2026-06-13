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Thể thao World Cup 2026

Partey bị cấm dự World Cup

  • Thứ bảy, 13/6/2026 04:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ghana phải nhận cú sốc lớn về lực lượng khi Thomas Partey bị chính phủ Canada từ chối cấp thị thực nhập cảnh do những cáo buộc pháp lý đang diễn ra.

Thomas Partey không thể tham dự trận đấu đầu tiên của Ghana tại World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá thế giới xác nhận Partey sẽ không thể cùng đội tuyển Ghana di chuyển từ Boston (Mỹ) sang Toronto (Canada) để tham dự trận đấu với Panama, ngày 18/6. Người phát ngôn của FIFA cho biết: “Đơn xin thị thực của cầu thủ này đã bị chính phủ Canada bác bỏ. FIFA không can thiệp vào quy trình nhập cư và tôn trọng quyết định cuối cùng của quốc gia chủ nhà”.

Dù lý do cụ thể không được tiết lộ, quyết định này được cho là có liên quan trực tiếp đến việc cựu cầu thủ Arsenal đang chờ xét xử tại London. Tiền vệ 32 tuổi hiện đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 4 người phụ nữ trong giai đoạn 2020-2022.

Theo quy định nhập cảnh của Canada, những cá nhân đang vướng vòng lao lý hoặc có hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể bị từ chối nhập cảnh. Bất chấp những lùm xùm pháp lý, huấn luyện viên trưởng Carlos Queiroz vẫn quyết định điền tên cựu tiền vệ Arsenal vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Giải thích về lựa chọn này, ông Queiroz khẳng định bản thân không có quyền phán xét và muốn để quy trình pháp lý diễn ra tự nhiên cho đến khi sự thật được phơi bày.

Sau trận đấu với Panama, Ghana lần lượt đối đầu Anh vào ngày 24/6 tại Boston và Croatia ngày 28/6 tại Philadelphia. Dù lỡ trận đầu, cựu cầu thủ Arsenal dự kiến vẫn kịp góp mặt trong hai cuộc đối đầu then chốt này của đại diện châu Phi ở bảng L.

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Huy Trưởng

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