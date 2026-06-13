Tuyên bố của Ronaldo trước ngày đấu World Cup

Cristiano Ronaldo khẳng định vẫn đạt thể trạng tốt nhất và kêu gọi người hâm mộ đánh giá tuyển Bồ Đào Nha qua World Cup, thay vì các trận giao hữu khởi động.

Ronaldo đáp trả chỉ trích trước World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo có màn đáp trả thẳng thắn trước những hoài nghi về phong độ và thể trạng của anh ngay trước thềm World Cup 2026.

Ngày 12/6, tuyển Bồ Đào Nha lên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp CHDC Congo tại bảng K. Trước chuyến bay, Ronaldo trở thành tâm điểm trong buổi họp báo khi được hỏi về những chỉ trích xoay quanh việc anh không ghi bàn ở các trận giao hữu gần đây.

Ngôi sao 41 tuổi lập tức phản hồi bằng câu hỏi đầy tự tin: “Tôi vẫn ổn về thể chất. Các anh không xem tôi thi đấu sao?”.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của Ronaldo, một cột mốc chưa từng có với bất kỳ cầu thủ Bồ Đào Nha nào. Dù tuổi tác đã trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều hơn, CR7 cho thấy anh không quá bận tâm đến những đánh giá từ bên ngoài.

“Chúng tôi có quá trình chuẩn bị tốt dù khá mệt mỏi. Thông thường, không đội nào đạt trạng thái hoàn hảo ở những trận giao hữu trước giải. Điều quan trọng là ngày 17/6, khi mọi thứ thực sự bắt đầu. Khi đó chúng ta sẽ biết ai mới là những nhà vô địch”, Ronaldo nhấn mạnh.

Chân sút của Al-Nassr cũng thể hiện sự lạc quan về cơ hội của đội tuyển quê hương. Theo anh, công thức thành công ở World Cup nằm ở việc tạo đà chiến thắng ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez khẳng định toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha đều đạt trạng thái sẵn sàng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao sự kết hợp giữa tài năng cá nhân và tinh thần tập thể trong đội hình hiện tại.

Tuyển Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau chức vô địch UEFA Nations League năm 2025. Trong bối cảnh Ronaldo tiếp tục là thủ lĩnh trên hàng công, hành trình tại Mỹ có thể là chương cuối cùng của một trong những ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.