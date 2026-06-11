Câu nói của Carragher lại ám ảnh Ronaldo

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc trước Nigeria, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều CĐV nhắc lại câu nói nổi tiếng của Jamie Carragher.

Ronaldo thi đấu thất vọng trước Nigeria.

Cristiano Ronaldo có thêm một trận đấu đáng quên trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026. Dù đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Nigeria ở trận giao hữu rạng sáng 11/6, siêu sao 41 tuổi lại gây chú ý bởi những pha dứt điểm thiếu chính xác.

Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ngay phút thứ 9. Từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, Ronaldo thoát xuống đối mặt thủ môn Nigeria. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Đó chỉ là một trong ba cơ hội ngon ăn mà CR7 bỏ lỡ trong hơn một giờ có mặt trên sân. Theo thống kê từ FotMob, Ronaldo thi đấu 64 phút, không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ tạo ra một cơ hội cho đồng đội trước khi nhường chỗ cho Goncalo Ramos.

Sau trận đấu, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ những cuộc tranh luận về vai trò của Ronaldo trong đội hình Bồ Đào Nha. Nhiều người hâm mộ cho rằng huyền thoại sinh năm 1985 không còn duy trì được sự sắc bén vốn từng làm nên thương hiệu của anh trong suốt hơn hai thập niên qua.

Đáng chú ý, không ít CĐV dẫn lại câu nói nổi tiếng của Jamie Carragher: "Leave the football before it leaves you" (tạm dịch: Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn).

Đây là câu nói được cựu danh thủ Liverpool nhiều lần nhắc đến khi bàn về những ngôi sao đã bước qua thời kỳ đỉnh cao.

Thông điệp của Carragher không đơn thuần nói về việc giải nghệ, mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn thời điểm rời sân khấu trước khi sự sa sút làm ảnh hưởng đến hình ảnh và di sản của một huyền thoại.

Dẫu vậy, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Bồ Đào Nha trong hành trình hướng tới World Cup 2026. Đội bóng của HLV Roberto Martinez vừa có chiến thắng giao hữu thứ hai liên tiếp và đang được đánh giá là một trong những ứng viên đáng chú ý tại giải đấu.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.