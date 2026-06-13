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Thể thao

Chủ tịch FIFA thổi bùng tranh cãi về tuyển Italy

  • Thứ bảy, 13/6/2026 07:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát biểu liên quan đến đội tuyển Italy trước thềm World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với CazeTV trước trận khai mạc World Cup 2026, ông Infantino đề cập đến ý tưởng từng được thảo luận về việc mở rộng số đội tham dự giải đấu lên 64 đội. Theo ông, đề xuất này nhằm tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá trên thế giới được góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

“Chúng tôi đã thảo luận khả năng nâng số đội lên 64 để nhiều quốc gia có cơ hội tham dự hơn. Vấn đề này đã được đưa ra tại Hội đồng FIFA, nhưng hiện tại hãy tận hưởng kỳ World Cup lần này”, Infantino chia sẻ.

Tuy nhiên, phần phát biểu tiếp theo mới là điều khiến dư luận Italy nổi giận. Khi nhắc đến sự vắng mặt của "Azzurri" tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA nói đùa: “Nếu lên 64 đội, có lẽ Italy sẽ giành vé dự World Cup. Hoặc biết đâu chúng ta nên tăng lên 228 đội”.

Dù mang tính hài hước, phát biểu này bị nhiều cổ động viên Italy xem là thiếu tinh tế trong bối cảnh đội tuyển quốc gia này đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trước đó, "Azzurri" đã thất bại trước Bosnia ở vòng play-off khu vực châu Âu và lỡ hẹn World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích sa sút kéo dài khiến áp lực ngày càng gia tăng đối với bóng đá Italy, đồng thời khiến những lời đùa cợt như của ông Infantino trở nên thiếu nhạy cảm.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Duy Luân

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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