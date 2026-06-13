Chủ tịch FIFA thổi bùng tranh cãi về tuyển Italy

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát biểu liên quan đến đội tuyển Italy trước thềm World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với CazeTV trước trận khai mạc World Cup 2026, ông Infantino đề cập đến ý tưởng từng được thảo luận về việc mở rộng số đội tham dự giải đấu lên 64 đội. Theo ông, đề xuất này nhằm tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá trên thế giới được góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

“Chúng tôi đã thảo luận khả năng nâng số đội lên 64 để nhiều quốc gia có cơ hội tham dự hơn. Vấn đề này đã được đưa ra tại Hội đồng FIFA, nhưng hiện tại hãy tận hưởng kỳ World Cup lần này”, Infantino chia sẻ.

Tuy nhiên, phần phát biểu tiếp theo mới là điều khiến dư luận Italy nổi giận. Khi nhắc đến sự vắng mặt của "Azzurri" tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA nói đùa: “Nếu lên 64 đội, có lẽ Italy sẽ giành vé dự World Cup. Hoặc biết đâu chúng ta nên tăng lên 228 đội”.

Dù mang tính hài hước, phát biểu này bị nhiều cổ động viên Italy xem là thiếu tinh tế trong bối cảnh đội tuyển quốc gia này đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trước đó, "Azzurri" đã thất bại trước Bosnia ở vòng play-off khu vực châu Âu và lỡ hẹn World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích sa sút kéo dài khiến áp lực ngày càng gia tăng đối với bóng đá Italy, đồng thời khiến những lời đùa cợt như của ông Infantino trở nên thiếu nhạy cảm.

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