MU mở đường cho bom tấn 80 triệu bảng

Manchester United vừa giải phóng thêm 93 triệu bảng tiền mặt, qua đó có thêm nguồn lực để theo đuổi những mục tiêu đắt giá trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Fernandes là mục tiêu tiếp theo của MU trên thị trường hè 2026.

Manchester United chuẩn bị bước vào một mùa hè bận rộn sau khi hoàn tất gói tái cấp vốn mới trị giá 410 triệu bảng, động thái được xem là giúp đội bóng tăng đáng kể sức mạnh tài chính trên thị trường chuyển nhượng.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), khoản vay mới được sử dụng để thanh toán khoản nợ cũ trị giá 317 triệu bảng có nguồn gốc từ thương vụ gia đình Glazer tiếp quản CLB năm 2005. Quan trọng hơn, động thái này giúp đội chủ sân Old Trafford thu về thêm 93 triệu bảng tiền mặt cho các hoạt động vận hành và đầu tư.

Dù thời hạn thanh toán khoản nợ được kéo dài đến năm 2031, Manchester United sẽ phải chấp nhận mức lãi suất mới 5,36%, cao hơn đáng kể so với mức 3,79% trước đây. Điều đó đồng nghĩa chi phí lãi vay hàng năm của CLB sẽ tăng thêm gần 10 triệu bảng. Tổng dư nợ tài chính của Manchester United hiện ở mức 728 triệu bảng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng nguồn tiền mới sẽ giúp họ chủ động hơn trong công cuộc tái thiết đội hình.

Đội chủ sân Old Trafford đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí lên tới 39 triệu bảng. Mục tiêu tiếp theo là Mateus Fernandes, ngôi sao 21 tuổi của West Ham. Fernandes được định giá khoảng 80 triệu bảng và cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal cùng Paris Saint-Germain. Sau khi West Ham xuống hạng, khả năng tiền vệ người Bồ Đào Nha rời sân London Stadium ngày càng trở nên rõ ràng.

Trong khi đó, MU không muốn lao vào cuộc chiến giá cả với Manchester City ở thương vụ Elliot Anderson. Đội bóng của HLV Michael Carrick được cho là không sẵn sàng đáp ứng mức giá vượt quá 120 triệu bảng mà Nottingham Forest yêu cầu.

Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Manchester United vẫn đang tìm kiếm thêm một hậu vệ trái, một tiền đạo, một thủ môn dự bị và có thể cả một trung vệ trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

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