Tuyên bố của Kaka cho thấy MU đã đúng với Cunha

Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Manchester United giúp Matheus Cunha nhận được sự thừa nhận từ huyền thoại Kaka.

Kaka ấn tượng với Cunha.

Cùng với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Senne Lammens, Cunha góp công lớn giúp MU cán đích trong top 3 Premier League mùa vừa qua. Chân sút 27 tuổi ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường, để lại dấu ấn bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng nhiều pha lập công đẹp mắt.

Phong độ ấn tượng của Cunha nhận được sự đánh giá cao từ huyền thoại bóng đá Brazil - Kaka. "Cunha hiểu trận đấu tốt hơn rất nhiều. Cậu ấy làm việc chăm chỉ về mặt chiến thuật, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ thầm lặng để hỗ trợ hệ thống phòng ngự. Bên cạnh đó, cậu ấy vẫn giữ được sự sáng tạo và chất ngẫu hứng đặc trưng của cầu thủ Brazil", Kaka nhận xét.

Theo cựu danh thủ AC Milan, chính sự cân bằng giữa tính kỷ luật và khả năng tạo đột biến giúp Cunha trở thành mẫu cầu thủ đặc biệt. Không chỉ hoạt động hiệu quả ở vị trí trung phong, anh còn có thể chơi dạt cánh hoặc đảm nhiệm vai trò hộ công phía sau tiền đạo.

Nhờ sự đa năng và tinh thần cống hiến, Cunha được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm dưới thời HLV Michael Carrick. Những lời khen từ Kaka được xem là sự khẳng định cho giá trị của Cunha, đồng thời cho thấy ban lãnh đạo MU có một quyết định sáng suốt trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu tiếp tục tăng cường lực lượng hợp lý như trường hợp của Cunha, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải tới.