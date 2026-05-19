Trọng tài Premier League thừa nhận MU hưởng lợi từ sai lầm VAR

Howard Webb xác nhận bàn thắng của Matheus Cunha vào lưới Nottingham Forest lẽ ra không được công nhận vì Bryan Mbeumo đã để bóng chạm tay trước đó.

Howard Webb, Giám đốc điều hành cơ quan trọng tài Anh (PGMO), thừa nhận trọng tài Michael Salisbury đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của Matheus Cunha trong chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 55 tại Old Trafford. Bryan Mbeumo khống chế bóng trong vùng cấm trước khi tung cú dứt điểm. Bóng sau đó bật ra đúng vị trí để Cunha ghi bàn cho MU.

Tuy nhiên, tổ VAR nhanh chóng vào cuộc vì nghi ngờ Mbeumo đã để bóng chạm tay trong quá trình xử lý. Trợ lý VAR Matt Donohue yêu cầu trọng tài Salisbury ra đường biên xem lại màn hình. Dù vậy, sau khi kiểm tra tình huống, trọng tài chính vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho MU.

Theo Howard Webb, đây là quyết định không chính xác. Người đứng đầu PGMO cho rằng Premier League có xu hướng linh hoạt hơn với các pha bóng chạm tay vô tình do chuyển động tự nhiên của cầu thủ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Mbeumo, trọng tài đánh giá sai bản chất tình huống.

Theo nhận định của tổ VAR, bóng đầu tiên chạm vào đùi phải của Mbeumo trước khi bật lên tay. Nhưng sau đó, tiền đạo MU dùng tay để khống chế bóng và tạo lợi thế rõ ràng cho pha dứt điểm tiếp theo.

Sau trận đấu, Webb được cho là đã liên hệ trực tiếp với Nottingham Forest để xác nhận rằng bàn thắng lẽ ra phải bị từ chối và trọng tài nên làm theo khuyến nghị từ VAR.

Trên Sky Sports News, cựu trọng tài Dermot Gallagher cũng đồng tình với quan điểm này. “Đó là lỗi chạm tay và bàn thắng đáng lẽ không được công nhận”, Gallagher nhận định.

Ông cho rằng Salisbury bị ảnh hưởng bởi hướng dẫn về các tình huống bóng chạm tay sau khi bật từ cơ thể cầu thủ. Tuy nhiên, Gallagher nhấn mạnh pha xử lý của Mbeumo khác hoàn toàn vì tiền đạo này đã thu được lợi thế rõ ràng.

“Tay của Mbeumo khép lại và giúp giữ bóng giữa tay với đùi. Có khoảnh khắc bóng đứng yên trên cơ thể cậu ấy. Đó là điều tạo ra lợi thế”, Gallagher phân tích.

Dù MU vẫn giữ trọn ba điểm sau trận đấu, tình huống này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tính thống nhất trong cách áp dụng luật chạm tay và vai trò của VAR tại Premier League.