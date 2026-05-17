Tranh cãi trong ngày MU thắng Forest

Tối 17/5, chiến thắng 3-2 của MU trước Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League bị phủ bóng bởi tình huống Bryan Mbeumo để bóng chạm tay.

Pha bóng gây tranh cãi của Mbeumo.

Từ quả tạt của Diogo Dalot ở phút 54, Mbeumo khống chế trong vùng cấm trước khi bóng bật qua nhiều cầu thủ và đến chân Matheus Cunha. Tiền đạo người Brazil tung cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho MU.

Tuy nhiên, các cầu thủ Nottingham Forest lập tức phản ứng dữ dội khi cho rằng Mbeumo để bóng chạm tay trong pha xử lý trước đó. Tình huống khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu. VAR kiểm tra kỹ lưỡng trong gần 3 phút trước khi yêu cầu trọng tài Michael Salisbury trực tiếp xem lại màn hình bên ngoài sân.

Sau thêm khoảng 1 phút tham khảo, ông Salisbury quyết định công nhận bàn thắng với lý do lỗi chạm tay của Mbeumo là không cố ý. Quyết định lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi lớn trên truyền thông Anh.

Bình luận trên Sky Sports, huyền thoại Gary Neville không giấu được sự bức xúc: "Đó là quyết định khó tin theo mọi cách. VAR tự làm mọi thứ rối tung lên. Họ xem suốt ba phút rồi trọng tài mất thêm một phút nữa. Thật vô lý".

Ngay sau bàn thắng tranh cãi, Mbeumo tiếp tục ghi thêm bàn thứ 3 cho MU, khiến hy vọng có điểm của Nottingham Forest gần như sụp đổ. Morgan Gibbs-White vẫn kịp rút ngắn tỷ số cho đội khách, nhưng không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Kết quả thắng 3-2 giúp "Quỷ đỏ" chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 và giành suất dự Champions League mùa tới.