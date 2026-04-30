Mbeumo tăng giá chóng mặt

Giá trị chuyển nhượng của Bryan Mbeumo tăng vọt trong mùa 2025/26, trở thành một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất Premier League.

Mbeumo là tân binh có giá trị tăng cao thứ 3 ở Premier League mùa này.

Tính đến tháng 4/2026, Transfermarkt định giá Mbeumo lên tới 80 triệu euro, tăng 25 triệu euro chỉ trong một mùa giải. Mức tăng trưởng ấn tượng giúp anh lọt vào nhóm 10 tân binh tăng giá mạnh nhất châu Âu, phản ánh tầm ảnh hưởng và hiệu suất thi đấu vượt trội. Trước khi gia nhập MU, Mbeumo được định giá 55 triệu euro tại Brentford.

Ở Premier League, Mbeumo chỉ xếp sau bộ đôi tân binh của Newcastle United về mức tăng giá trị chuyển nhượng gồm Nick Woltemade (30 triệu euro) và Malick Thiaw (27 triệu euro). Sự ổn định, tốc độ và khả năng tạo đột biến giúp tiền đạo này khẳng định vị thế trong nhóm cầu thủ tấn công hàng đầu giải đấu.

Tuy nhiên, đà thăng tiến của Mbeumo có dấu hiệu chững lại thời gian gần đây. Cầu thủ này trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn, dù thường xuyên được xếp đá chính. Đây là quãng "khô hạn" dài nhất của anh kể từ khi gia nhập MU, đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ đỉnh cao trong giai đoạn then chốt.

Dù vậy, với những gì thể hiện trước đó, giá trị của Mbeumo vẫn ở mức rất cao. Nếu sớm tìm lại cảm giác ghi bàn, anh hoàn toàn có thể tiếp tục nâng tầm bản thân và trở thành một trong những tân binh hay nhất Premier League mùa giải năm nay.

Hè 2025, MU chiêu mộ Mbeumo với giá khoảng 75 triệu euro. Sau 30 trận ra sân trên mọi đấu trường, chân sút người Cameroon ghi 10 bàn và có thêm 3 kiến tạo.

Highlights MU 2-1 Brentford

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD