Lương của Mainoo tăng 650%

Tiền vệ Kobbie Mainoo được tăng lương đáng kể khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với MU.

Mainoo được tăng lương.

Theo Daily Mail, gia đình của Mainoo đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này vào ngày 29/4. Bản hợp đồng mới sẽ giúp tiền vệ sinh năm 2005 nhận mức lương tăng vọt từ 20.000 bảng/tuần lên khoảng 150.000 bảng/tuần, ngang bằng với nhiều trụ cột của “Quỷ đỏ”.

Quá trình đàm phán giữa hai bên thực tế đã kéo dài gần hai năm. Dù từng đạt được thỏa thuận sơ bộ vào tháng 2/2025, MU lại trì hoãn việc ký kết do những bất ổn liên quan đến vai trò của Mainoo dưới thời HLV Ruben Amorim. Ngoài ra, vấn đề bản quyền hình ảnh cũng là rào cản cuối cùng trước khi mọi thứ được thông qua.

Trong thời gian chờ đợi, Mainoo vẫn là cầu thủ hưởng lương thấp nhất trong đội một, dù thường xuyên thi đấu bên cạnh những ngôi sao như Casemiro, người nhận mức đãi ngộ lên tới 375.000 bảng/tuần. Không chỉ vậy, anh còn phải cạnh tranh khốc liệt với Bruno Fernandes cho một suất đá chính, khiến thời gian ra sân bị hạn chế đáng kể.

Mainoo từng suýt rời MU.

Chính điều này từng khiến Mainoo cân nhắc rời Old Trafford, bất chấp việc anh được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất trưởng thành từ học viện CLB. Hai lần đề nghị gia nhập Napoli theo dạng cho mượn của anh đều không được chấp thuận.

Tình hình chỉ thực sự thay đổi khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện vào tháng 1. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Anh, Mainoo nhanh chóng lấy lại vị trí khi đá chính 12/13 trận gần nhất, thể hiện phong độ ấn tượng.

Phong độ thăng hoa cũng giúp Mainoo trở lại đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel, mở ra cơ hội góp mặt tại World Cup mùa hè này.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

