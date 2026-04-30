Mudryk lao vào cuộc chiến sinh tử với FA

Ngôi sao người Ukraine tuyên bố kháng cáo lên CAS sau khi nhận án treo giò 4 năm vì doping, khẳng định bản thân vô tội và chưa kết thúc tương lai tại Chelsea.

Từng là bảng hợp đồng giàu tiềm năng, giờ đây Mudryk chỉ còn là nỗi tiếc nuối của CĐV Chelsea.

Tiền đạo Mykhailo Mudryk đang bước vào cuộc chiến pháp lý lớn nhất sự nghiệp sau khi nhận án cấm thi đấu 4 năm từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vì liên quan đến chất cấm. Ngôi sao của Chelsea gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), đồng thời tuyên bố sẽ không để quyết định này chấm dứt sự nghiệp.

Theo The Guardian, Mudryk bị phát hiện có dấu vết meldonium trong cơ thể sau cuộc kiểm tra doping khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia Ukraine vào tháng 11/2024. Đây là loại chất có khả năng cải thiện sức bền và nằm trong danh mục cấm. Sau vụ việc, cầu thủ sinh năm 2001 bị đình chỉ tạm thời và chưa ra sân trận chính thức nào cho Chelsea kể từ tháng 11/2024.

Nếu án phạt được giữ nguyên, Mudryk chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 12/2028. Điều đó đồng nghĩa thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của anh gần như bị xóa bỏ.

Phía CAS xác nhận nhận đơn kháng cáo từ Mudryk hồi tháng 2 năm nay. Các bên hiện trao đổi hồ sơ bằng văn bản, trong khi phiên điều trần vẫn chưa được ấn định thời gian. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cựu sao FC Shakhtar Donetsk lật ngược tình thế.

Động thái mới đây của cầu thủ người Ukraine trên X cũng là điều người hâm mộ ''The Blues'' quan tâm.

Trong thông điệp được công bố sau án phạt, Mudryk bày tỏ sự tuyệt vọng nhưng vẫn giữ tinh thần chiến đấu. Anh viết: “Bốn năm giống như án tử hình khi bạn dành cả cuộc đời cho bóng đá”.

Ngôi sao chạy cánh nhắc lại việc Chelsea từng bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ mình và ký hợp đồng kéo dài 8 năm rưỡi, bởi anh muốn xây dựng “một di sản thực sự tại London”. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đang đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ sau 22 tháng thực sự thi đấu cho CLB.

Mudryk khẳng định bản thân không cố ý sử dụng chất cấm và chưa từng muốn gian lận với bóng đá, người hâm mộ hay Chelsea. Cầu thủ 25 tuổi cũng cho biết đã thuê đội ngũ pháp lý mạnh để chống lại mức án tối đa mà anh cho là “hoàn toàn bất công”.

Vụ việc là đòn giáng mạnh vào cả Mudryk lẫn Chelsea. Kể từ khi cập bến Stamford Bridge với mức phí lớn, cầu thủ người Ukraine chưa đáp ứng kỳ vọng nhưng vẫn được xem là tài sản dài hạn của đội bóng. Nếu thất bại ở CAS, tương lai của anh tại London gần như khép lại.

Mudryk khép lại thông điệp bằng lời tuyên bố đầy thách thức: “Họ có thể lấy đi thời gian của tôi trên sân cỏ, nhưng không thể bẻ gãy tinh thần tôi. Đây chưa phải hồi kết”.

Câu lạc bộ chủ quản của Mudryk - Chelsea đang có giai đoạn khó khăn khi nhận 5 thất bại liên tiếp tại Premier League qua đó đánh mất quyền tự quyết cho cuộc đua dự cúp châu Âu mùa giải 2026/27. Với Mudryk, đây thật sự là khoảng thời gian đen tối nhất sự nghiệp sau những kỳ vọng khi mới chuyển đến thi đấu tại Premier League.

