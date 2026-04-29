Esteban Andrada nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha sau hành vi bạo lực ở trận derby Aragon giữa Real Zaragoza và Huesca.

Thủ môn Zaragoza nhận án phạt nặng lịch sử vì đấm đối thủ.

Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận thủ môn Esteban Andrada của Real Zaragoza bị treo giò 13 trận vì tấn công cầu thủ Jorge Pulido bên phía Huesca trong trận derby Aragon cuối tuần qua.

Sự cố xảy ra sau khi Andrada nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Trước khi rời sân, thủ môn người Argentina lao đến tung cú đấm vào mặt Pulido. Tình huống khiến cầu thủ Huesca bị sưng vùng gò má và ngã xuống sân.

Theo quyết định từ RFEF, Andrada bị cấm thi đấu 12 trận cho hành vi hành hung đối thủ, cộng thêm 1 trận do chiếc thẻ đỏ trước đó. Với án phạt này, thủ môn của Zaragoza sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải.

Biên bản của trọng tài Dámaso Arcediano mô tả Andrada đã “tiếp cận đối thủ một cách hung hăng, bật nhảy và tung cú đấm với lực mạnh vào mặt”, trước khi vụ việc châm ngòi cho cuộc hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội.

Không chỉ Andrada bị xử phạt, thủ môn Dani Jiménez của Huesca cũng nhận án treo giò 4 trận vì đấm đối phương trong lúc xô xát. Trong khi đó, cầu thủ Dani Tasende của Zaragoza bị cấm thi đấu 2 trận.

Điều 103 trong bộ quy định của RFEF nêu rõ cầu thủ có hành vi tấn công đối thủ khi bóng ngoài cuộc hoặc không liên quan tình huống thi đấu có thể bị treo giò từ 4 đến 12 trận. Với Andrada, ban kỷ luật áp dụng mức phạt cao nhất của khung xử lý.