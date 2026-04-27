Màn hỗn chiến gây sốc ở giải Tây Ban Nha.

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong trận derby vùng Aragon giữa Real Zaragoza và SD Huesca tại vòng 37 La Liga 2 rạng sáng 27/4.

Tình huống gây sốc diễn ra ở những phút cuối trận, trong bối cảnh hai đội đều đang chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Trước đó, thủ môn Esteban Andrada của Zaragoza đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha đẩy ngã hậu vệ Jorge Pulido bên phía Huesca. Tuy nhiên, khi Pulido đứng dậy, thủ môn người Argentina bất ngờ lao tới và tung cú đấm thẳng vào mặt đối thủ, khiến cầu thủ này ngã gục.

Hành động mất kiểm soát của Andrada ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến, khi hàng loạt cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào xô xát. Thủ môn của Huesca, Dani Jimenez, cũng tham gia và có hành vi trả đũa khi đánh vào phía sau đầu Andrada. Trận đấu vì thế rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Không chỉ Andrada, Zaragoza còn chịu thêm tổn thất khi hậu vệ Dani Tasende cũng bị truất quyền thi đấu. Chung cuộc, Huesca giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong một trận cầu bị lu mờ hoàn toàn bởi những hình ảnh bạo lực.

Sau trận, thủ môn Andrada đã lên tiếng xin lỗi công khai: “Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra. Đó không phải là hình ảnh tốt cho CLB, cho người hâm mộ và đặc biệt không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp như tôi. Tôi đã mất kiểm soát trong một khoảnh khắc và sẽ chịu mọi hình phạt từ giải đấu. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Jorge Pulido vì chúng tôi là đồng nghiệp”.

HLV của Huesca, Jose Luis, cũng bày tỏ sự thất vọng: “Thật khó để giải thích. Tôi hiểu áp lực của trận đấu, nhưng hành vi đó là không thể chấp nhận. Đây lẽ ra phải là ngày hội của bóng đá Aragon”.

Trong khi đó, HLV Zaragoza, David Navarro, cũng thừa nhận: “Đây là điều đáng tiếc. Có những giới hạn mà chúng ta không được phép vượt qua”.

Sự cố này càng khiến tình cảnh của Zaragoza thêm u ám. Đội bóng từng chơi tại La Liga gần nhất vào năm 2013 đang đối mặt nguy cơ xuống hạng. Trong khi Huesca, đội từng góp mặt ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha năm 2021, cũng chưa thể an toàn. Cả hai đội đối mặt với án phạt nặng từ Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.