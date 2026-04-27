FIFA tăng tiền thưởng World Cup 2026

  • Thứ hai, 27/4/2026 05:45 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đạt được thỏa thuận nhằm tăng tiền thưởng cũng như phí tham dự cho các đội tuyển tại World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, muốn đảm bảo lợi ích cho các quốc gia tham dự.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều liên đoàn thành viên bày tỏ lo ngại về chi phí ngày càng leo thang, đặc biệt liên quan đến việc di chuyển, hậu cần và các vấn đề thuế tại Mỹ, một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu.

Trước đó, FIFA đã công bố quỹ thưởng kỷ lục lên tới 727 triệu USD cho kỳ World Cup mở rộng với 48 đội tuyển. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội góp mặt sẽ được đảm bảo ít nhất 10,5 triệu USD, trong khi đội vô địch nhận 50 triệu USD. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận gần đây với đại diện nhiều liên đoàn, con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lên.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng FIFA diễn ra ở Vancouver (Canada) trong thời gian tới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những lo ngại từ các liên đoàn, khi nhiều đội tuyển cho rằng họ có thể phải chịu lỗ nếu không tiến sâu tại giải đấu.

Mức tiền thưởng World Cup được tăng lên.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng tiền thưởng, FIFA còn lên kế hoạch mở rộng nguồn tài trợ phát triển dành cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên. Đây là một phần trong chiến lược tài chính dài hạn của tổ chức này, hướng đến việc nâng cao tính cạnh tranh và phát triển bóng đá toàn cầu.

Việc tăng tiền thưởng của FIFA được hậu thuẫn bởi nền tảng tài chính vững mạnh. Theo dự báo, tổ chức này có thể đạt doanh thu lên tới 13 tỷ USD trong chu kỳ hiện tại, phần lớn nhờ sức hút thương mại khổng lồ từ World Cup 2026.

Động thái tăng tiền thưởng lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính cho các đội tuyển mà còn được xem là lời khẳng định về tham vọng mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của FIFA trong kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới.

Nhật Bản - lá cờ đầu của châu Á tại World Cup 2026 ''Những chiến binh Samurai xanh'' đang thể hiện một bộ mặt vô cùng ấn tượng, từ chất lượng nhân sự đến yếu tố chiến thuật. Hứa hẹn sẽ là một điểm nhất tại World Cup trên đất Mỹ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

