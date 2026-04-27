FIFA tăng tiền thưởng World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đạt được thỏa thuận nhằm tăng tiền thưởng cũng như phí tham dự cho các đội tuyển tại World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, muốn đảm bảo lợi ích cho các quốc gia tham dự.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều liên đoàn thành viên bày tỏ lo ngại về chi phí ngày càng leo thang, đặc biệt liên quan đến việc di chuyển, hậu cần và các vấn đề thuế tại Mỹ, một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu.

Trước đó, FIFA đã công bố quỹ thưởng kỷ lục lên tới 727 triệu USD cho kỳ World Cup mở rộng với 48 đội tuyển. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội góp mặt sẽ được đảm bảo ít nhất 10,5 triệu USD , trong khi đội vô địch nhận 50 triệu USD . Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận gần đây với đại diện nhiều liên đoàn, con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lên.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng FIFA diễn ra ở Vancouver (Canada) trong thời gian tới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những lo ngại từ các liên đoàn, khi nhiều đội tuyển cho rằng họ có thể phải chịu lỗ nếu không tiến sâu tại giải đấu.

Mức tiền thưởng World Cup được tăng lên.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng tiền thưởng, FIFA còn lên kế hoạch mở rộng nguồn tài trợ phát triển dành cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên. Đây là một phần trong chiến lược tài chính dài hạn của tổ chức này, hướng đến việc nâng cao tính cạnh tranh và phát triển bóng đá toàn cầu.

Việc tăng tiền thưởng của FIFA được hậu thuẫn bởi nền tảng tài chính vững mạnh. Theo dự báo, tổ chức này có thể đạt doanh thu lên tới 13 tỷ USD trong chu kỳ hiện tại, phần lớn nhờ sức hút thương mại khổng lồ từ World Cup 2026.

Động thái tăng tiền thưởng lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính cho các đội tuyển mà còn được xem là lời khẳng định về tham vọng mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của FIFA trong kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới.

