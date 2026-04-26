Chelsea vào chung kết FA Cup

Đêm 26/4, Chelsea thắng Leeds 1-0 tại Wembley để giành vé vào chung kết FA Cup gặp Manchester City.

Sau chuỗi trận tệ hại, Chelsea vẫn tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm, khi góp mặt ở trận chung kết giải đấu cúp lâu đời nhất thế giới kể từ mùa 2021/22.

Ngôi vương FA Cup có thể giúp "The Blues" cứu vãn mùa giải thảm họa. Tuy nhiên, trước mắt Cole Palmer cùng đồng đội lại là Manchester City hùng mạnh. Lịch sử cũng đang không ủng hộ đại diện Tây London, khi họ để thua cả 3 trận chung kết FA Cup gần nhất.

Dưới sự chỉ đạo tạm quyền của Calum McFarlane, Chelsea nhập cuộc đầy tự tin dù phải đối mặt với một Leeds United đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 23, sau hàng loạt nỗ lực ép sân, Pedro Neto thực hiện quả tạt chuẩn xác để Enzo Fernandez băng vào đánh đầu tung lưới đối phương.

Trước đó, Leeds United cũng đã có những giây phút khiến CĐV Chelsea thót tim khi Brenden Aaronson đối mặt thủ môn, nhưng Robert Sanchez đã cứu thua xuất sắc bằng chân. Ở phía đối diện, tiền đạo chủ lực Joao Pedro cũng đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng cú dứt điểm dội cột đầy tiếc nuối.

Sang hiệp hai, HLV Daniel Farke của Leeds thực hiện những thay đổi nhân sựnhằm tìm bàn gỡ. Những cái tên mới vào sân như Anton Stach hay Dominic Calvert-Lewin liên tục bắn phá khung thành "The Blues", nhưng sự xuất sắc của hàng thủ và thủ thành Sanchez đã bảo toàn mành lưới cho đại diện London.

Trận chung kết vào ngày 16/5 tới đây sẽ là cơ hội để Chelsea tìm kiếm danh hiệu thứ 9 tại đấu trường này.