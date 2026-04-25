Fabregas có câu trả lời cho Chelsea

Cesc Fabregas lên tiếng về tương lai giữa lúc nổi lên tin đồn về việc ngồi ghế nóng Chelsea.

Fabregas đang gây ấn tượng mạnh cùng Como.

Sau khi quyết định sa thải Liam Rosenior, Chelsea lập tức bước vào quá trình tìm HLV mới. Đáng chú ý, cái tên Cesc Fabregas nhanh chóng xuất hiện trong danh sách ứng viên tiềm năng.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang gây ấn tượng mạnh tại Como, nơi ông có mùa giải đầu tiên trên cương vị HLV trưởng. Thành tích khá tốt giúp Fabregas được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Barcelona chủ động dập tắt những đồn đoán. Trong buổi họp báo mới nhất, Fabregas nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo với Genoa vào ngày 26/4.

"Thật ngớ ngẩn nếu nghĩ đến chuyện khác lúc này. Tôi tin mình sẽ tiếp tục hành trình tại Como", Fabregas nói. Ông cũng khẳng định mục tiêu lớn nhất hiện tại là giúp Como giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Trước đó, Chủ tịch Como là Mirwan Suwarso từng gây chú ý khi tuyên bố Fabregas "tự do đến Chelsea nếu muốn". Phát biểu làm dấy lên suy đoán đội bóng Italy sẵn sàng cho khả năng chia tay nhà cầm quân 38 tuổi.

Fabregas không xa lạ gì Chelsea. Ông khoác áo CLB từ năm 2014 đến 2019, giành 2 chức vô địch Premier League, cùng FA Cup, UEFA Europa League và EFL Cup. Dù vậy, động thái mới nhất cho thấy thời điểm này chưa phải lúc Fabregas trở lại London.

Chelsea vẫn đang tìm người lèo lái sau giai đoạn khủng hoảng, còn Fabregas muốn viết tiếp câu chuyện của mình tại Como trước khi nghĩ đến bước nhảy lớn tiếp theo. Hiện tại Como đứng thứ 5 tại Serie A và cách nhóm dự Champions League 5 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng.

