10 năm nhìn lại, Oscar hoàn toàn đúng khi rời bỏ Chelsea

Nếu bạn là người yêu các trang truyện dạng tích lũy của cải để phòng thủ trước ngày tận thế, thì tiền vệ Oscar chính là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời anh.

Oscar dứt áo rời bóng đá đỉnh cao 10 năm trước.

Cuối năm 2016, tiền vệ hào hoa Oscar từng hứng chịu muôn vàn lời chế giễu và cơn thịnh nộ từ truyền thông quê nhà Brazil khi quyết định rời Chelsea để sang Trung Quốc thi đấu. Người ta gọi anh là kẻ hám tiền, sẵn sàng đánh đổi vinh quang sự nghiệp để chạy theo những con số tham lam.

Việc Oscar bị các huấn luyện viên ngó lơ, từ chối gọi lên đội tuyển quốc gia tham dự hai kỳ World Cup 2018 và 2022 dường như càng củng cố cho sự chê trách cay nghiệt ấy. Thế nhưng, khi Oscar lặng lẽ thông báo treo giày vào đầu tháng này, vứt bỏ lại sau lưng mọi thị phi, dư luận mới giật mình nhìn lại và nhận ra rằng anh đã có một bước đi vô cùng sáng suốt để bảo vệ sinh mệnh của chính mình.

Biết lắng nghe tiếng gọi sinh mệnh giữa chốn phù hoa

Phải chăng từ sâu thẳm, cơ thể mỗi người luôn sở hữu những linh cảm kỳ diệu mà hệ thống máy móc tối tân nhất cũng đành bất lực trong việc phát hiện?

Oscar có lẽ đã sớm nhận thức được trái tim mình mang những nhịp đập bất ổn. Thay vì tiếp tục vắt kiệt sức lực tại giải Ngoại hạng Anh, một môi trường ngột ngạt đầy rẫy sự va chạm và áp lực khổng lồ, anh chọn cách lùi lại, chủ động tránh xa sự khắc nghiệt của sân cỏ châu Âu.

Khi đó, Oscar không thể "thật thà" nói "trái tim bảo tôi tới Trung Quốc" mà chỉ âm thầm thực hiện. Đó là quyết định âm thầm tích lũy tài sản phòng khi "tận thế" hay đúng hơn là phòng khi cơ thể không còn chịu đựng để kiếm tiền được nữa.

Việc chuyển tới thi đấu tại Trung Quốc mang đến cho anh những ngày tháng nhàn hạ hơn rất nhiều, đi kèm với một nền tảng tài chính ở mức không tưởng. Với mức phí chuyển nhượng chạm ngưỡng 73 triệu USD , chàng tiền vệ người Brazil ngay lập tức bước vào hàng ngũ những cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó.

Thêm vào đó, anh bỏ túi mức thù lao lên tới 26 triệu USD mỗi mùa, một con số khổng lồ sánh ngang với thu nhập cả đời của nhiều ngôi sao cống hiến tại các giải đấu hàng đầu. Ngay cả khi LĐBĐ Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính sách siết chặt tài chính và áp trần lương khiến thu nhập của Oscar sụt giảm mạnh xuống còn khoảng 3,5 triệu USD mỗi mùa, những năm tháng hoàng kim trước đó đã đủ để anh tạo dựng một đế chế tài chính cho riêng mình.

Khối tài sản ước tính lên tới 200 triệu USD là con số mà hiếm có cầu thủ nào đạt được, kể cả khi đá ở đỉnh cao 20 năm. Còn nếu ngày đó gắng ở lại Chelsea, thì có thể anh đã theo bước chân của Marc Vivien Foe hay Antonio Puerta mà giờ chẳng còn mấy ai nhớ đến.

Oscar biết bảo vệ trái tim mình đúng lúc

Hãy yêu những điều thực chất như Oscar

Mọi danh vọng, cúp bạc hay lời tung hô rốt cuộc cũng trở nên trống rỗng khi con người bất lực đứng trước lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Tháng 11 năm ngoái, một biến cố kinh hoàng đã ập đến với Oscar ngay trên sân tập.

Anh đột ngột ngất xỉu, huyết áp tụt giảm nghiêm trọng và trái tim ngừng đập. Sau hai phút được ép tim ngoài lồng ngực để giành giật lại sự sống, Oscar chìm vào một cõi vô thức sâu thẳm.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tiền vệ tài hoa một thời vẫn không giấu được sự xúc động nghẹn ngào. Anh từng chia sẻ về cảm giác linh hồn rời bỏ thể xác, trôi tuột vào một giấc mơ êm ái và diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Giữa lằn ranh tĩnh lặng và vô định ấy, một âm thanh thiêng liêng vang lên níu giữ Oscar lại. Anh nghe thấy tiếng cậu con trai bé bỏng của mình gọi với theo: "Trở lại đi, cha ơi".

Chính âm thanh chan chứa tình yêu thương đó đã đánh thức phần hồn của Oscar, kéo anh trở về với nhân gian. Trải nghiệm cận kề cái chết ấy thức tỉnh Oscar một cách sâu sắc. Sau biến cố kinh hoàng đó, anh đã không liều lĩnh ra sân thêm một phút nào cho đến ngày chính thức khép lại sự nghiệp quần đùi áo số.

Chúng ta thường mải mê theo đuổi những vầng hào quang chói lọi của việc chơi bóng tại giải đấu số một nước Anh, khát khao giành vô vàn danh hiệu, được góp mặt tại đấu trường World Cup hay chìm đắm trong lời ca tụng của thiên hạ. Nhưng sau tất cả, những thứ đó cũng chỉ là ảo ảnh phù phiếm.

Chẳng có gì quý giá và thiêng liêng hơn sinh mệnh của bản thân và những người thân yêu. Bằng trực giác và tình yêu gia đình, Oscar đã dũng cảm đi ngược lại định kiến để chọn lấy một thứ hạnh phúc thực chất và vững bền từ 10 năm trước. Sau trọn vẹn một thập kỷ, với 200 triệu USD trong tài khoản, Oscar giờ đây có đủ đặc quyền để tận hưởng một cuộc sống viên mãn, an yên bên người vợ và ba đứa con đến tận cuối đời.