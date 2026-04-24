Palmer kiếm tiền triệu giữa khủng hoảng Chelsea

Cole Palmer tiếp tục hái ra tiền từ các hợp đồng thương mại giữa lúc Chelsea chìm trong mùa giải thất vọng.

Trong bối cảnh Chelsea lao đao trên sân cỏ và bản thân cũng không đạt phong độ cao, Cole Palmer lại đón tin vui lớn ở mặt trận tài chính.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Palmer Management Limited, công ty quản lý hình ảnh và các hoạt động ngoài bóng đá của tiền vệ người Anh, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm tài chính kết thúc ngày 31/10/2025.

Tài sản ròng của doanh nghiệp này tăng lên 3,07 triệu bảng, trong khi cùng kỳ năm trước là 1,27 triệu bảng. Lượng tiền mặt trong tài khoản cũng vọt từ 1,69 triệu bảng lên 3,77 triệu bảng. Tổng giá trị tài sản được cho là vượt mốc 7,3 triệu bảng.

Đây là bước tiến lớn với Palmer, người đang trở thành gương mặt thương mại nổi bật của bóng đá Anh. Ngôi sao 23 tuổi hiện hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Nike, Beats by Dre và boohooMAN. Anh cũng từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của Pringles, Burberry và EA Sports.

Mùa thu năm ngoái, Palmer còn đăng ký bản quyền màn ăn mừng “Cold” quen thuộc. Động thái này được kỳ vọng tiếp tục mang lại nguồn thu mới trong thời gian tới.

Trái ngược thành công ngoài sân cỏ, mùa giải hiện tại của Palmer không hề suôn sẻ. Tiền vệ số 10 liên tục bị ám ảnh bởi chấn thương háng trước khi dính thêm vấn đề ở gân kheo.

Chấn thương mới khiến anh vắng mặt trong thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion hôm 22/4, trận đấu cuối cùng của HLV Liam Rosenior trước khi bị sa thải.

Palmer hiện chạy đua thể lực để kịp góp mặt ở bán kết FA Cup gặp Leeds United tại Wembley Stadium cuối tuần này. Với Chelsea, đó có thể là một trong những cơ hội cuối để cứu vãn mùa giải đầy hỗn loạn.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

