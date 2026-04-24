Chelsea có thể mất Enzo Fernandez vào tay kình địch

Manchester City bất ngờ đưa Enzo Fernandez vào tầm ngắm giữa lúc tương lai tiền vệ người Argentina trở nên bất ổn tại Chelsea.

Enzo Fernandez không còn mặn mà với Chelsea.

Một thương vụ chấn động có thể xuất hiện tại Premier League khi Manchester City được cho là đang cân nhắc chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea.

Enzo gia nhập Chelsea năm 2023 với mức phí khổng lồ 105 triệu bảng, từng là kỷ lục chuyển nhượng tại Anh. Tuy nhiên, sau mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Stamford Bridge, tương lai của tiền vệ 25 tuổi bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi.

Chelsea vừa sa thải HLV Liam Rosenior sau chuỗi kết quả thất vọng. Nội bộ CLB cũng bị đặt dưới áp lực lớn, khiến hàng loạt tin đồn chuyển nhượng bùng lên.

Theo The Athletic, Manchester City đang theo dõi sát tình hình của Enzo và xem anh là một trong những phương án cho kỳ chuyển nhượng hè. Đội bóng của Pep Guardiola muốn tăng cường tuyến giữa khi Bernardo Silva chuẩn bị rời sân Etihad cuối mùa.

Không chỉ Man City, Real Madrid cũng được cho là quan tâm tới nhà vô địch World Cup 2022. Trước đó, Enzo từng gây chú ý khi chia sẻ anh thích sống tại Madrid và xem đây là thành phố gợi nhớ tới Buenos Aires.

Tiền vệ người Argentina gần đây còn bị Chelsea treo giò hai trận nội bộ sau những phát ngôn liên quan đến khả năng ra đi. Một số nguồn tin tại Anh thậm chí cho rằng anh đã gửi yêu cầu được ra đi, dù chưa có xác nhận chính thức.

Nếu Man City thực sự nhập cuộc, đây sẽ là đòn đánh mạnh vào một đối thủ trực tiếp trong nước. Với đẳng cấp kiểm soát bóng, chuyền dài và cầm nhịp trận đấu, Enzo được xem là mẫu tiền vệ phù hợp với hệ thống của Guardiola.

Chelsea chưa phát đi tín hiệu muốn bán, nhưng khi biến động vẫn bao trùm Stamford Bridge, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

