Viễn cảnh Chelsea phải bán Enzo

Mối quan hệ giữa Chelsea và Enzo Fernandez vừa ổn định trở lại, nhưng khả năng đội bóng thành London bán anh trong tương lai vẫn còn hiện hữu.

Enzo vẫn có thể rời Chelse ngay hè này.

Chelsea đối mặt với bài toán tài chính lớn nếu không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Sau nhiều kỳ chuyển nhượng chi tiêu mạnh tay, đội bóng thành London cần đảm bảo cân đối ngân sách theo luật của UEFA. Trong bối cảnh đó, Enzo Fernandez nổi lên như phương án khả thi nhất để tạo nguồn thu lớn.

Theo AS, ban lãnh đạo Chelsea nhận thức rõ tác động tài chính nếu nằm ngoài top 5 Premier League. Việc mất nguồn thu từ Champions League sẽ khiến họ buộc phải tính đến việc bán một ngôi sao có giá trị cao, và Enzo là cái tên phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.

Tiền vệ người Argentina vẫn giữ vị thế quan trọng trong đội hình, đồng thời là một trong những cầu thủ đắt giá nhất CLB sau thương vụ kỷ lục từ Benfica năm 2023. Điều này khiến anh trở thành lựa chọn hợp lý nếu Chelsea cần thu hồi vốn và giảm áp lực tài chính.

Trong thời gian gần đây, Enzo từng vướng vào lùm xùm nội bộ khi bị kỷ luật do những phát ngôn liên quan đến khả năng chuyển sang Real Madrid. Tuy nhiên, người đại diện Javier Pastore xác nhận cầu thủ và CLB đã giải quyết ổn thỏa, đồng thời Enzo cũng lên tiếng xin lỗi.

Sự quan tâm từ Real Madrid vẫn là yếu tố đáng chú ý. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ lâu đã theo dõi sát sao tiền vệ vô địch World Cup này và có thể trở thành điểm đến tiềm năng nếu Chelsea quyết định bán.

Những vòng đấu cuối mùa sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Không chỉ quyết định tấm vé Champions League, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Enzo tại Stamford Bridge. Nếu Chelsea không đạt mục tiêu, một cuộc chia tay lớn hoàn toàn có thể xảy ra.

