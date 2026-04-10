Rõ khả năng Enzo rời Chelsea

  • Thứ sáu, 10/4/2026 18:03 (GMT+7)
Enzo Fernandez trở thành tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng liên quan tới Real Madrid suốt thời gian qua.

Enzo khép lại chuyện ồn ào với Chelsea.

Tiền vệ người Argentina gây chú ý khi công khai bày tỏ tình cảm với thành phố Madrid, động thái được cho là khiến ban lãnh đạo Chelsea không hài lòng. Hệ quả, Enzo bị treo giò nội bộ 2 trận. Quyết định được nhiều người xem như lời cảnh cáo dành cho phát ngôn nhạy cảm.

Cùng lúc, chương trình El Chiringuito tại Tây Ban Nha đưa tin Enzo thậm chí cân nhắc nộp đơn xin chuyển nhượng vào mùa hè 2026 để thúc đẩy việc gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, phía đại diện cầu thủ phủ nhận hoàn toàn kịch bản này.

Chia sẻ với AS, người đại diện Javier Pastore khẳng định: "Enzo không hề có ý định gây rối tại Chelsea. Cậu ấy là một trong những thủ lĩnh của đội và thể hiện phong độ rất tốt mùa này". Theo ông, những phát biểu của Enzo bị truyền thông diễn giải sai lệch, từ đó thổi bùng lên những tin đồn không có cơ sở.

"Chúng tôi trao đổi rõ ràng với CLB trong vài ngày qua. Không có bất kỳ khủng hoảng nào xảy ra. Mọi hiểu lầm được giải quyết và câu chuyện này nên khép lại", Pastore nhấn mạnh.

Người đại diện cũng cho biết Enzo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và nhận ra sai sót trong cách diễn đạt. "Cậu ấy không có ý xấu, chỉ là lựa chọn thời điểm và ngôn từ chưa phù hợp. Enzo gửi lời xin lỗi tới CLB, các đồng đội và ban huấn luyện", ông nói thêm.

Như vậy, giữa lúc những tin đồn chuyển nhượng lan rộng, tương lai của Enzo tại Chelsea về cơ bản vẫn ổn định, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Enzo Fernandez xin lỗi

Tiền vệ Enzo Fernandez có động thái xoa dịu ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội tại Chelsea sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến tương lai của bản thân.

11 giờ trước

Enzo dứt áo rời Chelsea, chọn bến đỗ mới

Tiền vệ Enzo Fernandez đẩy mâu thuẫn với Chelsea lên đỉnh điểm khi công khai ý định gia nhập Real Madrid trong hè 2026.

19:07 7/4/2026

Chelsea ra phán quyết tương lai Enzo Fernandez

Chelsea vừa phát đi thông điệp cứng rắn về tương lai của Enzo Fernandez.

06:19 4/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Ronaldo duoc khuyen nen giai nghe hinh anh

    Ronaldo được khuyên nên giải nghệ

    17 phút trước 18:05 10/4/2026

    0

    Một cựu danh thủ cảnh báo Cristiano Ronaldo nên dừng lại đúng lúc để bảo toàn di sản, thay vì sang Mỹ thi đấu ở tuổi 41.

    Sao World Cup bo giai Brazil vi tron no hinh anh

    Sao World Cup bỏ giải Brazil vì trốn nợ

    18 phút trước 18:04 10/4/2026

    0

    Trung vệ Robert Arboleda, hiện thi đấu cho Sao Paulo mất liên lạc nhiều ngày và thậm chí người đại diện cũng không biết tung tích anh đang ở đâu.

