Rõ khả năng Enzo rời Chelsea

Enzo Fernandez trở thành tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng liên quan tới Real Madrid suốt thời gian qua.

Enzo khép lại chuyện ồn ào với Chelsea.

Tiền vệ người Argentina gây chú ý khi công khai bày tỏ tình cảm với thành phố Madrid, động thái được cho là khiến ban lãnh đạo Chelsea không hài lòng. Hệ quả, Enzo bị treo giò nội bộ 2 trận. Quyết định được nhiều người xem như lời cảnh cáo dành cho phát ngôn nhạy cảm.

Cùng lúc, chương trình El Chiringuito tại Tây Ban Nha đưa tin Enzo thậm chí cân nhắc nộp đơn xin chuyển nhượng vào mùa hè 2026 để thúc đẩy việc gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, phía đại diện cầu thủ phủ nhận hoàn toàn kịch bản này.

Chia sẻ với AS, người đại diện Javier Pastore khẳng định: "Enzo không hề có ý định gây rối tại Chelsea. Cậu ấy là một trong những thủ lĩnh của đội và thể hiện phong độ rất tốt mùa này". Theo ông, những phát biểu của Enzo bị truyền thông diễn giải sai lệch, từ đó thổi bùng lên những tin đồn không có cơ sở.

"Chúng tôi trao đổi rõ ràng với CLB trong vài ngày qua. Không có bất kỳ khủng hoảng nào xảy ra. Mọi hiểu lầm được giải quyết và câu chuyện này nên khép lại", Pastore nhấn mạnh.

Người đại diện cũng cho biết Enzo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và nhận ra sai sót trong cách diễn đạt. "Cậu ấy không có ý xấu, chỉ là lựa chọn thời điểm và ngôn từ chưa phù hợp. Enzo gửi lời xin lỗi tới CLB, các đồng đội và ban huấn luyện", ông nói thêm.

Như vậy, giữa lúc những tin đồn chuyển nhượng lan rộng, tương lai của Enzo tại Chelsea về cơ bản vẫn ổn định, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

