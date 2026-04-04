Chelsea vừa phát đi thông điệp cứng rắn về tương lai của Enzo Fernandez.

Chelsea ra phán quyết tương lai Enzo Fernandez. Ảnh: Reuters

Theo Sky Sports, Chelsea khẳng định tiền vệ người Argentina không phải để bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, trừ khi nhận được lời đề nghị vượt mốc 100 triệu bảng.

Fernandez hiện vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2032. Điều này giúp đội chủ sân Stamford Bridge nắm hoàn toàn quyền quyết định trong mọi cuộc đàm phán liên quan đến ngôi sao người Argentina. Dù không được xem là “bất khả xâm phạm” như một số trụ cột khác, ban lãnh đạo Chelsea vẫn đánh giá rất cao vai trò của anh trong kế hoạch dài hạn.

Những ngày qua, Fernandez gây chú ý khi có những phát biểu liên quan đến tương lai cá nhân trong bối cảnh được liên hệ với Real Madrid. Những bình luận này khiến anh bị loại khỏi đội hình trong hai trận liên tiếp, như một động thái kỷ luật nội bộ từ phía ban huấn luyện.

Về phía Real Madrid, đội bóng Tây Ban Nha đang lên kế hoạch bổ sung một tiền vệ chất lượng trong mùa hè nhằm tăng cường chiều sâu đội hình. Fernandez được xem là một trong những mục tiêu tiềm năng nhờ khả năng điều tiết lối chơi và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên, mức giá mà Chelsea đưa ra đang trở thành rào cản lớn. Với việc thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều lựa chọn có chi phí thấp hơn, Real Madrid được cho là sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong bối cảnh đó, tương lai của Fernandez vẫn đang là dấu hỏi, nhưng rõ ràng Chelsea không có ý định để anh ra đi một cách dễ dàng.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.