Carrick có chiến thuật gì hay ăn may ở MU?

Những điều chỉnh chiến thuật sắc bén của Michael Carrick biến MU từ đội bóng sa sút thành ứng viên thực thụ cho tấm vé dự Champions League.

Carrick biến MU thành cỗ máy cực kỳ linh hoạt.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick không đến từ may mắn, mà là kết quả của một loạt điều chỉnh chiến thuật tinh vi và đầy tính toán.

Chỉ trong thời gian ngắn, Carrick giúp "Quỷ đỏ" thắng 7/10 trận gần nhất, qua đó thắp lại hy vọng giành vé dự Champions League. Trước đó, mục tiêu top 4 là điều tưởng như xa vời dưới triều đại Ruben Amorim.

Một MU linh hoạt

Điểm đáng chú ý là Carrick không phá bỏ hoàn toàn nền tảng cũ, mà cải tiến trên chính bộ khung sẵn có. Dù trên danh nghĩa là hàng thủ 4 người, cách vận hành của MU khi không có bóng thường biến thành cấu trúc 5-2-1-2 với xu hướng lùi sâu, duy trì khối đội hình chặt chẽ và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

Cách tiếp cận này giúp họ đánh bại những đối thủ mạnh như Arsenal hay Man City, khi sẵn sàng nhường thế trận để tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Trong cách triển khai bóng, Carrick cho thấy sự linh hoạt khi dùng chính vũ khí của đối thủ để chống lại họ.

Trước Arsenal của Mikel Arteta, MU chủ động kéo giãn cấu trúc đội hình đối phương bằng những cầu thủ giữ biên như Diogo Dalot. Khi Dalot dâng cao, hậu vệ đối phương buộc phải bám theo, qua đó mở ra khoảng trống ở trung lộ cho Amad hay Bruno Fernandes khai thác.

Chính cách triển khai đội hình theo công thức "kéo, giãn và xuyên phá" thường xuyên này giúp MU tạo ra cảm giác như họ luôn có thêm người ở tuyến giữa.

Việc hai biên dâng cao mở ra khoảng trống ở trung lộ cho MU.

Tốc độ ở tuyến trên cũng là một yếu tố then chốt. Sự cơ động của Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko không chỉ phục vụ lối đá phản công, mà còn đóng vai trò chiến thuật trong việc kéo giãn hàng thủ đối phương.

Ngay cả khi không nhận được bóng, những pha bứt tốc liên tục vẫn buộc đối thủ phải lùi sâu, qua đó tạo ra không gian cho tuyến hai khai thác. Ở trận gặp Aston Villa, Mbeumo thường xuyên "ghim" hậu vệ cuối cùng, khiến hàng thủ đối phương không dám dâng cao, giúp các vệ tinh xung quanh tận dụng không gian để tổ chức tấn công.

Bằng chứng là Fernandes có không gian và thời gian để tung đường chuyền như đặt cho Cunha lao xuống với tốc độ xé gió, trước khi dứt điểm hiểm hóc ghi bàn cho MU. Khi hàng thủ Aston Villa nhận ra Cunha, không phải Mbeumo, mới là "mũi tên" xuyên phá từ tuyến 2, tất cả đã quá muộn.

Chiến thuật đẩy hàng phòng ngự Aston Villa lùi về phía sau để tạo khoảng trống cho các cầu thủ tấn công mang lại hiệu quả kỳ diệu.

Một trong những quyết định tuyệt vời nhất của Carrick là hồi sinh Kobbie Mainoo. Dưới thời Amorim, tiền vệ trẻ người Anh rơi vào thế không chắc chắn về tương lai. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, anh trở thành mắt xích trung tâm.

Được đá cặp cùng Casemiro, Mainoo đảm nhiệm vai trò thoát pressing và tham gia điều tiết, phát triển bóng ở khu vực cao hơn. Sự ăn ý giữa 2 cầu thủ giúp MU kiểm soát không gian tốt hơn. Trong chiến thắng trước Fulham, họ chủ động dồn ép thay vì triển khai bóng an toàn từ tuyến dưới.

Sự trở lại của Luke Shaw cũng mang đến một biến số quan trọng. Không còn bị bó buộc trong vai trò lệch trái ở hàng thủ 3 người, Shaw được di chuyển linh hoạt, khi bó vào trung lộ, lúc dâng cao như một cầu thủ chạy cánh.

Tất cả phản ánh đúng triết lý linh hoạt mà Carrick theo đuổi. Ở đó, sơ đồ chỉ là khung tham chiếu, còn cách vận hành phụ thuộc vào từng trận đấu cụ thể.

Trả Bruno Fernandes về lại vị trí sở trường

Tuy nhiên, thay đổi mang tính bước ngoặt chính là việc giải phóng Fernandes. Không còn phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự như trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha được đẩy lên chơi cao hơn, hoạt động giữa các tuyến và trở thành trung tâm sáng tạo.

Fernandes trở lại vai trò siêu sáng tạo khi được chơi tự do.

Trước Man City, Fernandes liên tục di chuyển thông minh để kéo giãn hệ thống đối phương, khi thì xâm nhập phía sau hàng thủ, lúc lại lùi sâu nhận bóng rồi tung ra những đường chuyền quyết định. Anh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pressing 4-4-2 có tổ chức, khi biết cách đứng đúng chỗ thay vì di chuyển vô nghĩa.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách khi MU chuẩn bị đối đầu Leeds United, Chelsea và Brentford. Mỗi đối thủ sẽ đặt ra một bài toán khác nhau, từ hàng thủ số đông đến lối chơi thể lực và trực diện.

Nhưng nếu tiếp tục duy trì sự linh hoạt chiến thuật cùng khả năng khai thác không gian như hiện tại, Carrick hoàn toàn có thể đưa MU trở lại cạnh tranh đỉnh cao. Carrick làm được điều đó không phải bằng cảm hứng nhất thời, mà với một hệ thống được tổ chức chặt chẽ và đầy toan tính.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

