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Thể thao

Chốt Ederson, MU lập tức tiễn ba 'người thừa'

  • Thứ tư, 3/6/2026 20:14 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Manchester United đang đẩy mạnh cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn sau một mùa giải 2025/2026 thành công dưới triều đại Michael Carrick.

Manuel Ugarte là một trong số ba cầu thủ có thể rời MU

Việc giành vé dự Champions League mùa giải năm sau là tiền đề để "Quỷ đỏ" mạnh tay loại bỏ những cái tên không còn nằm trong kế hoạch. Song song với đó, đội chủ sân Old Trafford cũng chuẩn bị chiêu mộ thêm vài tân binh.

Thương vụ đầu tiên là tiền vệ Ederson từ Atalanta. Với mức phí 35 triệu bảng cùng bản hợp đồng 4 năm, ngôi sao 26 tuổi được chọn để thay thế trực tiếp cho Casemiro.

Sự xuất hiện của Ederson cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho thời gian thất vọng của Manuel Ugarte tại Old Trafford. Sau khi tiêu tốn của câu lạc bộ 50,5 triệu bảng vào năm 2024, tiền vệ người Uruguay gần như "mất tích" và dự kiến sẽ bị bán tháo chỉ sau hai mùa giải.

Cùng chung số phận với tuyển thủ Uruguay là Andre Onana. Sau một mùa giải bị đem cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ và mất vị trí số một vào tay Senne Lammens, Onana được thông báo có thể tự do tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, mức lương 120.000 bảng mỗi tuần của anh là rào cản lớn trong các cuộc đàm phán.

Cái tên thứ ba nằm trong danh sách bán là Joshua Zirkzee. Bản hợp đồng 36,5 triệu bảng từ Bologna không thể thích nghi với sự khắc nghiệt của Premier League và buộc phải ra đi để nhường chỗ cho những nhân tố hiệu quả hơn như Benjamin Sesko hay Bryan Mbeumo.

Sau khi chia tay hàng loạt cái tên gây thất vọng, Manchester United dự kiến sẽ tiếp tục mua sắm thêm ít nhất một hậu vệ trái và hai tiền vệ nữa để sẵn sàng cho các mục tiêu ở mùa giải tới.

Carrick 'tạm biệt' fan Manchester United Màn phát biểu sau trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5 của HLV Manchester United cũng nhận được sự chú ý trên Twitter. Hứa hẹn một mùa giải 2026/27 đáng chờ đợi.

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Huy Trưởng

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    Rashford dap tra hinh anh

    Rashford đáp trả

    2 giờ trước 19:13 3/6/2026

    0

    Tương lai của Marcus Rashford vẫn là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

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