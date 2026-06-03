MU chịu lỗ bán đứt Hojlund

Rasmus Hojlund chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Napoli trong một thương vụ bán đứt trị giá 38 triệu bảng.

Rasmus Hojlund chính thức bị Manchester United bán đứt cho Napoli

Thương vụ này được kích hoạt tự động sau khi đại diện Serie A giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Đan Mạch, Napoli phải trả 38 triệu bảng, cộng thêm khoản phí mượn 5,2 triệu bảng trước đó.

Đây được xem là một thương vụ cắt lỗ của Manchester United, bởi chỉ ba năm trước, đội chủ sân Old Trafford từng tiêu tốn tới 72 triệu bảng để đưa anh về từ Atalanta.

Tại Old Trafford, Hojlund chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ ghi 26 bàn sau 95 lần ra sân. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại Italy dưới dạng cho mượn, cầu thủ 23 tuổi phần nào tìm lại bản năng sát thủ với 16 pha lập công, góp công lớn giúp Napoli giành Siêu cúp Italy và ngôi Á quân Serie A.

Quyết định ra đi của Hojlund được dự báo từ trước, nhất là sau khi Manchester United chi tới 74 triệu bảng để chiêu mộ Benjamin Sesko vào mùa hè năm ngoái. Việc không thể cạnh tranh vị trí chính thức khiến Hojlund buộc phải tìm kiếm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

Ngay sau khi thu về 38 triệu bảng từ thương vụ này, Manchester United lập tức tái đầu tư số tiền trên để chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Cuộc "thanh trừng" tại Old Trafford vẫn chưa dừng lại. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang nỗ lực đàm phán để bán đứt Marcus Rashford và Andre Onana, những cái tên vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona và Trabzonspor.

Carrick 'tạm biệt' fan Manchester United Màn phát biểu sau trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5 của HLV Manchester United cũng nhận được sự chú ý trên Twitter. Hứa hẹn một mùa giải 2026/27 đáng chờ đợi.