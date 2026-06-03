MU chịu lỗ bán đứt Hojlund

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Rasmus Hojlund chính thức bị Manchester United bán đứt cho Napoli
Thương vụ này được kích hoạt tự động sau khi đại diện Serie A giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Đan Mạch, Napoli phải trả 38 triệu bảng, cộng thêm khoản phí mượn 5,2 triệu bảng trước đó.
Đây được xem là một thương vụ cắt lỗ của Manchester United, bởi chỉ ba năm trước, đội chủ sân Old Trafford từng tiêu tốn tới 72 triệu bảng để đưa anh về từ Atalanta.
Ngay sau khi thu về 38 triệu bảng từ thương vụ này, Manchester United lập tức tái đầu tư số tiền trên để chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Cuộc "thanh trừng" tại Old Trafford vẫn chưa dừng lại. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang nỗ lực đàm phán để bán đứt Marcus Rashford và Andre Onana, những cái tên vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona và Trabzonspor.
Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.