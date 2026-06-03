Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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Ederson đạt thỏa thuận trở thành tân binh đầu tiên trong hè 2026 của Manchester United với tổng mức phí 45 triệu euro, đã bao gồm phụ phí. Cựu tiền vệ Atalanta được kỳ vọng lấp khoảng trống Casemiro để lại nơi tuyến giữa "Quỷ đỏ".
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Real Madrid kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 20 triệu euro để sở hữu Denzel Dumfries, hậu vệ phải giàu tốc độ và thể lực của nhà đương kim vô địch Serie A, Inter.
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Ibrahima Konate rời Liverpool sau khi hết hạn hợp đồng để chuyển sang khoác áo Real Madrid dưới dạng tự do. Hợp đồng của trung vệ người Pháp có thời hạn 4 năm.
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Sau mùa giải thi đấu khá hiệu quả với 12 bàn thắng, "Tiểu Messi" Ansu Fati được AS Monaco mua đứt từ Barcelona với giá 11 triệu euro.
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Huấn luyện viên Marco Silva chia tay Fulham để đến Benfica. Ông sẽ ngồi vào ghế nóng tại sân Ánh sáng, thay thế Jose Mourinho vừa đồng ý đến Real Madrid.
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Issa Doumbiam, tiền vệ 22 tuổi, được Sporting chiêu mộ từ Venezia với giá 21 triệu euro, hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2029.
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Luis Sinisterra chính thức gia nhập Cruzeiro từ Bournemouth. Hè năm ngoái CLB Brazil mượn cầu thủ người Colombia một mùa với phí 2,5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 6 triệu euro.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...