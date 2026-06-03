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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 3/6/2026 07:15 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Manchester United, Real Madrid đón tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

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Ederson đạt thỏa thuận trở thành tân binh đầu tiên trong hè 2026 của Manchester United với tổng mức phí 45 triệu euro, đã bao gồm phụ phí. Cựu tiền vệ Atalanta được kỳ vọng lấp khoảng trống Casemiro để lại nơi tuyến giữa "Quỷ đỏ".
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Real Madrid kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 20 triệu euro để sở hữu Denzel Dumfries, hậu vệ phải giàu tốc độ và thể lực của nhà đương kim vô địch Serie A, Inter.
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Ibrahima Konate rời Liverpool sau khi hết hạn hợp đồng để chuyển sang khoác áo Real Madrid dưới dạng tự do. Hợp đồng của trung vệ người Pháp có thời hạn 4 năm.
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Sau mùa giải thi đấu khá hiệu quả với 12 bàn thắng, "Tiểu Messi" Ansu Fati được AS Monaco mua đứt từ Barcelona với giá 11 triệu euro.
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Huấn luyện viên Marco Silva chia tay Fulham để đến Benfica. Ông sẽ ngồi vào ghế nóng tại sân Ánh sáng, thay thế Jose Mourinho vừa đồng ý đến Real Madrid.
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Issa Doumbiam, tiền vệ 22 tuổi, được Sporting chiêu mộ từ Venezia với giá 21 triệu euro, hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2029.
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Luis Sinisterra chính thức gia nhập Cruzeiro từ Bournemouth. Hè năm ngoái CLB Brazil mượn cầu thủ người Colombia một mùa với phí 2,5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 6 triệu euro.
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Duy Anh

chuyển nhượng Mourinho Real MU La Liga

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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