MU chi đậm săn bộ đôi ngôi sao của Newcastle

Manchester United dưới triều đại Michael Carrick đang lên kế hoạch "rút ruột" Newcastle với hai mục tiêu là Sandro Tonali và Lewis Hall.

Theo The Athletic , hai cầu thủ kể trên đều đứng đầu danh sách mua sắm của "Quỷ đỏ". Ở hành lang trái, ngôi sao 21 tuổi là mục tiêu số một nhằm giảm tải áp lực cho Luke Shaw. Anh cho thấy sự tiến bộ vượt bậc kể từ khi rời Chelsea, tuy nhiên, Newcastle tuyên bố không để hậu vệ này ra đi với giá dưới 50 triệu bảng.

Tại tuyến giữa, Tonali là mẫu cầu thủ Carrick cực kỳ khao khát. Tiền vệ người Italy được kỳ vọng mang lại sự sáng tạo và chất thép cho khu vực trung lộ của MU. Đây là thương vụ đầy thách thức khi Newcastle định giá Tonali lên tới gần 100 triệu bảng.

Đáng chú ý, Arsenal cũng theo dõi sát sao mọi động thái của cựu sao AC Milan. Đại diện Bắc London sẽ cân nhắc khả năng chiêu mộ Tonali ở phiên chợ hè năm nay.

Về phía Newcastle, đội bóng vùng Đông Bắc không chịu áp lực phải bán trụ cột sau khi thu về gần 70 triệu bảng từ việc bán Anthony Gordon cho Barcelona. Do đó, Manchester United phải đối mặt với những cuộc đàm phán cực kỳ cam go trên bàn chuyển nhượng.

Nếu muốn sở hữu bộ đôi này, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn phải kích nổ những "bom tấn" tài chính thực sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay để hiện thực hóa tham vọng của huấn luyện viên Carrick.

