Kịch bản chuyển nhượng tệ nhất của MU

Trường hợp của bộ đôi Marcus Rashford và Andre Onana khiến MU đau đầu trên thị trường chuyển nhượng.

Ngoài mua cầu thủ, MU cần thanh lý những gương mặt không còn phù hợp.

MU đang hướng đến mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau khi cán đích trong top 3 Premier League. Tuy nhiên, một kịch bản chuyển nhượng tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra nếu đội chủ sân Old Trafford không sớm giải quyết tương lai của những cầu thủ nằm ngoài kế hoạch.

Tâm điểm là trường hợp của Marcus Rashford. Barcelona vẫn chưa kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh trị giá 30 triệu euro. Nếu không thể hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trước khi giai đoạn tập huấn tiền mùa giải bắt đầu, Rashford sẽ phải trở lại Carrington hội quân cùng đội một.

Đây là điều ban lãnh đạo MU muốn tránh bằng mọi giá. Mùa hè năm ngoái, đội bóng từng đối mặt với nhiều rắc rối khi phải lập một nhóm cầu thủ riêng (hay còn gọi là "Bomb Squad") gồm những cái tên không còn nằm trong kế hoạch sử dụng. Sự tồn tại của nhóm cầu thủ thất sủng này tạo ra hàng loạt tiêu đề tiêu cực trên truyền thông, đồng thời ảnh hưởng đến sự tập trung của toàn đội trước mùa giải.

MU chưa thể bán đứt Rashford và Onana.

Không chỉ Rashford, thủ môn Andre Onana cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ thành người Cameroon không còn tương lai ở Old Trafford khi MU đã xác định Senne Lammens là lựa chọn số một trong khung gỗ. Dù vậy, nếu chưa giải quyết được đầu ra cho Onana, thủ thành này vẫn sẽ trở lại hội quân cùng CLB.

Sự xuất hiện của những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch có thể khiến phòng thay đồ trở nên phức tạp, đồng thời gây khó khăn cho quá trình chuẩn bị của HLV Michael Carrick. Ngoài tác động về mặt chuyên môn, MU còn đối mặt với áp lực quỹ lương và những câu hỏi liên tục từ truyền thông.

Do đó, ưu tiên hàng đầu của INEOS trong mùa hè này không chỉ là chiêu mộ tân binh, mà còn phải nhanh chóng thanh lý những cầu thủ không còn phù hợp.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.