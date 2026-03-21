Highlights Liverpool 1-1 Tottenham

06:15 16/3/2026 06:15 16/3/2026 Thể thao 4.6K

Rạng sáng 16/3, Liverpool đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước Tottenham Hotspur ngay tại sân nhà Anfield ở vòng 30 Premier League.

Sterling tỏa sáng

05:08 16/3/2026 05:08 16/3/2026 Thể thao 3.3K

Ở vòng 27 giải VĐQG Hà Lan, Raheem Sterling để lại kiến tạo giúp Feyenoord lội ngược dòng thắng 2-1 trước Excelsior.

Khoảnh khắc con trai Ronaldo nổi nóng

17:40 14/3/2026 17:40 14/3/2026 Thể thao 12.9K

Cristiano Ronaldo Jr. gây chú ý trong trận derby U15 giữa Al Nassr và Al Hilal khi phản ứng dữ dội với trọng tài lúc rời sân, khiến anh phải nhận thẻ vàng.

Bodø/Glimt - 'Ajax mới' của Champions League

17:30 12/3/2026 17:30 12/3/2026 Thể thao 7.2K

Chiến thắng 3-0 ở vòng 1/8 Champions League không chỉ mang lại lợi thế lớn cho Bodø/Glimt mà cho thấy bóng đá châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của một hiện tượng mới.

Hỗn loạn ở derby Brazil

09:30 9/3/2026 09:30 9/3/2026 Thể thao 8.7K

Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.

