Ronaldo lập cú đúp ngày tái xuất

Rạng sáng 4/4, Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr thắng Al Najma 5-2 thuộc vòng 27 Saudi Pro League.

Ronaldo liên tục nổ súng.

Sau 34 ngày vắng mặt vì chấn thương gân kheo, siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại đội hình xuất phát và lập tức tạo dấu ấn đậm nét. Không chỉ ghi 2 bàn thắng ở các phút 56 và 73, Ronaldo còn là trung tâm trong lối chơi tấn công áp đảo của đội chủ nhà.

Ở tuổi 41, CR7 ra sân tròn 100 trận cho Al Nassr ở Saudi Pro League, đồng thời trở lại cuộc đua Vua phá lưới mùa này với 23 bàn, chỉ kém Ivan Toney 2 pha lập công. Ronaldo cũng tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp (967 bàn).

Trên sân Alawwal Park, Al Nassr nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép. Ngay từ đầu trận, Abdullah Al-Hamdan có pha dứt điểm nguy hiểm, trước khi Ronaldo thử tài thủ môn đối phương bằng cú sút xa uy lực ở phút 17. Những cơ hội tiếp tục đến với đội chủ nhà, nhưng sự thiếu chính xác khiến họ chưa thể sớm khai thông thế bế tắc.

Bất ngờ xảy ra ở phút 44 khi Rakan Rajeh tận dụng sai lầm của hàng thủ Al Nassr để mở tỷ số. Ba phút sau, tới lượt Felippe Cardoso nhân đôi cách biệt cho Al Najma. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Chỉ trong quãng bù giờ cuối hiệp một, Al Nassr ghi liền 2 bàn do công của Al-Hamdan và Sadio Mane để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Ronaldo lên tiếng đúng lúc. Anh ghi liên tiếp 2 bàn để giúp Al Nassr dẫn ngược đối thủ, trước khi Mane hoàn tất cú đúp với pha lập công ở phút bù giờ 90+5, ấn định chiến thắng 5-2.

Với kết quả này, Al Nassr củng cố ngôi đầu bảng với 70 điểm, tạm thời hơn Al Hilal 6 điểm. Cá nhân Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp dù vừa trở lại sau chấn thương.

