Cầu thủ đầu tiên lập cú đúp ở World Cup 2026 là ai?

Sáng 13/6, hai bàn thắng vào lưới Paraguay giúp Folarin Balogun trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp tại World Cup 2026 và ghi dấu ấn lịch sử cho tuyển Mỹ.

Cựu sao Arsenal có trận đấu thăng hoa.

Balogun trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày đầu của World Cup 2026. Trước Paraguay, Balogun ghi cả hai bàn thắng ngay trong hiệp một, giúp đội chủ nhà nắm hoàn toàn thế trận để thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 ở trận mở màn bảng D. Màn trình diễn bùng nổ ấy giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 2 bàn trong một trận đấu tại World Cup 2026, đồng thời là tuyển thủ Mỹ đầu tiên lập cú đúp ở World Cup kể từ năm 1930.

Sự thăng hoa của Balogun không phải điều bất ngờ. Tiền đạo sinh năm 2001 từ lâu được xem là lời giải cho bài toán trung phong mà bóng đá Mỹ tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển thông minh cùng bản năng săn bàn sắc bén, Balogun nhanh chóng trở thành mũi nhọn số một trên hàng công tuyển Mỹ.

Ít ai biết rằng hành trình đến với đội tuyển Mỹ của Balogun khá đặc biệt. Anh sinh ra tại Brooklyn, New York trong một gia đình gốc Nigeria nhưng chuyển tới London khi chưa đầy một tuổi. Tại Anh, Balogun trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh từ U17 đến U21, ghi 10 bàn sau 27 lần ra sân.

Balogun ghi cú đúp vào lưới Paraguay.

Dù có thể lựa chọn khoác áo Anh hoặc Nigeria, Balogun cuối cùng quyết định cống hiến cho tuyển Mỹ vào năm 2023. Khi công bố quyết định này, chân sút trẻ khẳng định đó là lựa chọn xuất phát từ trái tim. Đây được xem là bước ngoặt lớn với bóng đá Mỹ, bởi đội bóng xứ cờ hoa cuối cùng sở hữu một tiền đạo đẳng cấp chơi bóng tại châu Âu.

Ở cấp CLB, Balogun hiện thuộc biên chế AS Monaco. Sau mùa giải bùng nổ dưới dạng cho mượn tại Reims với 21 bàn thắng ở Ligue 1, anh được Monaco chiêu mộ từ Arsenal với mức phí khoảng 30 triệu euro vào năm 2023. Kể từ đó, tiền đạo 24 tuổi tiếp tục duy trì phong độ ổn định và ghi 31 bàn cho đội bóng Công quốc.

Với màn ra mắt hoàn hảo tại World Cup 2026, Balogun đang chứng minh vì sao anh được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu đưa tuyển Mỹ tiến xa trên hành trình chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.