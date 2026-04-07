Enzo dứt áo rời Chelsea, chọn bến đỗ mới

Tiền vệ Enzo Fernandez đẩy mâu thuẫn với Chelsea lên đỉnh điểm khi công khai ý định gia nhập Real Madrid trong hè 2026.

Enzo muốn gia nhập Real Madrid sau mùa giải này.

Theo El Chiringuito, tiền vệ người Argentina không còn úp mở, mà sẵn sàng gửi yêu cầu chuyển nhượng nhằm thúc đẩy thương vụ đến Bernabeu. Động thái diễn ra trong bối cảnh anh bị HLV Liam Rossiner loại khỏi danh sách thi đấu ở FA Cup lẫn Premier League, sau những phát ngôn bị cho là đi quá giới hạn.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Luzo TV, Enzo thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích với Madrid: "Tôi luôn nói với vợ rằng nếu phải chọn một thành phố ở châu Âu để sống, tôi sẽ chọn Madrid vì nó rất giống Buenos Aires". Phát biểu này được xem như tín hiệu rõ ràng về mong muốn rời Stamford Bridge.

El Chiringuito cho biết Enzo chủ động gây sức ép để ra đi, thay vì chờ đợi quyết định từ CLB. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng mà Chelsea yêu cầu, có thể lên tới 150 triệu euro. Đây là con số không dễ để Real Madrid chấp nhận.

Về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, họ được cho là sẽ áp dụng chiến lược quen thuộc. Đó là kiên nhẫn chờ đến giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng để ép giá. Nếu thương vụ kéo dài đến cuối tháng 8, Chelsea buộc phải nhượng bộ nhằm tránh giữ một cầu thủ không còn toàn tâm toàn ý.

Căng thẳng giữa Enzo và Chelsea vì thế leo thang nhanh chóng. Nếu không sớm được giải quyết, đây có thể trở thành một trong những thương vụ ồn ào nhất hè 2026, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch nhân sự của cả 2 đội bóng mùa tới.

